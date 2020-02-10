Стали известны предварительные итоги выборов в Милли Меджлис Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), проведенными в Азербайджане девятого февраля, протоколы всех участков по 125 избирательным округам поступили в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщает в понедельник Trend, информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Таким образом, обнародованы данные по протоколам, поступившим из 5573 участков 125 избирательных округов. Стали известны предварительные результаты, лидирующие кандидаты.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов были зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)