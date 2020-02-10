Украинский наблюдатель: Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством

БАКУ/Trend/ - Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством, заявила наблюдательница из Украины Христина Хомик на пресс-конференции в Баку в HYATT REGENCY BAKU, передает Trend.

По её словам, состоявшиеся 9 февраля в Азербайджане выборы прошли на высоком уровне.

«Мне не первый раз приходится выступать в качестве наблюдателя за различными выборами, в том числе и за парламентскими. На мой взгляд Азербайджан был хорошо подготовлен к данному процессу», - отметила наблюдательница из Украины.

С шестого по девятое февраля она побывала в нескольких избирательных участках Сумгаитского района, а также других районах и в городе Баку с миссией международного наблюдателя.

«В первую очередь отмечу безопасность процесса проведения выборов. Было установлено достаточное количество камер наблюдения, на каждом участке присутствовали как международные так и местные наблюдатели», - констатировала Христина Хомик.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

(Авторы: Фидан Бабаева, Садраддин Агджаев)