Ровзат Гасымов: Заявления о правонарушениях, поступившие на горячую линию ЦИК, будут расследованы

БАКУ/Trend/ - В связи с внеочередными парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, на горячую линию ЦИК поступило около 280 обращений.

По информации Trend, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Гасымов сообщил, что часть этих обращений касается технических вопросов. По его словам, наряду с ними есть и информация, которая требует расследования со стороны ЦИК: "Несмотря на то, что обращения, поступаемые на горячую линию, не носят официальный характер, ЦИК относится к любой информации (вплоть до мелкой жалобы) внимательно и ответственно. В ближайшие дни в результате расследования ЦИК будут предприняты адекватные и радикальные меры".

Ровзат Гасымов добавил, что заявленные в обращениях законодательные нарушения должны быть расследованы: "Если будут установлены нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов, ЦИК незамедлительно обратится в соответствующие органы. Так как главной целью ЦИК является обеспечение равноправных условий для участия всех кандидатов в выборах, то есть для проведения предвыборных кампаний и получения голосов в рамках справедливой конкуренции".

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Гюнель Зейналова).