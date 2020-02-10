Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД, встреча прошла в рамках участия министров в работе Международной конференции по ядерной безопасности в столице Австрии Вене.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран, в том числе развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, энергетики, сельского хозяйства и других.

Министры затронули вопрос партнерства Азербайджана и НАТО, в этой связи они с удовлетворением отметили координационную деятельность посольства Венгрии в Азербайджане. Венгерский министр подчеркнул, что и в дальнейшем посольство будет продолжать эту деятельность.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы международной повестки, в том числе обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)