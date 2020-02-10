В Азербайджане пройдет 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
В 2020 году исполняется 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры Азербайджана подготовит и осуществит план мероприятий, посвященных 80-летию Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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В Азербайджане пройдет 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
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