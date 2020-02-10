Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Дюбенди» ОАО «Азерэнержи» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "Дюбенди" ОАО "Азерэнержи" в Пираллахинском районе столицы.

Руководитель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на подстанции работе.

Отметим, что успехи, достигнутые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева во всех отраслях, наглядно проявляются и в развитии энергетического сектора. В последнее время развитию данной отрасли, являющейся одним из важных элементов в обеспечении социально-экономического прогресса республики, уделяется очень большое внимание. В результате осуществления коренных реформ в электроэнергетическом хозяйстве нашей страны данный процесс получил устойчивый характер, продолжаются последовательные и комплексные меры по обеспечению надежности энергетической системы и созданию совершенной инфраструктуры в этой области.

Благодаря успешному исполнению «Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков», трансформаторы подстанции «Дюбенди», реконструированной для обеспечения возрастающих потребностей построенных в Хазарском и Пираллахинском районах новых социальных и предпринимательских объектов, развивающихся промышленных, сельскохозяйственных, туристических предприятий, населения, устранения коротких замыканий и системных аварий, заменены более мощными и новыми, создана микросистема SCADA. В результате был ликвидирован дефицит мощности, обеспечены надежность и устойчивость. Перевод оборудования с открытого на закрытый тип предохраняет подстанцию от угрозы подверженности влиянию атмосферных условий. В ходе реконструкции два новых трансформатора мощностью 63 МVА помещены в здание, тем самым мощность подстанции доведена до 126 МVА. При проведении работ было принято к сведению перспективное социально-экономическое развитие Хазарского и Пираллахинского районов. Для того, чтобы в энергоснабжении потребителей не возникли перебои, реконструкция осуществлялась в особом режиме без прекращения работы подстанции. Данная подстанция обеспечит энергоснабжение значительной части бакинских сел и поселков, Пираллахинского промышленного парка, городка беженцев и вынужденных переселенцев, кабельного завода, комплекса «Зиря Экопарк» и других мест.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

Оборудование введенной в строй в 1953 году подстанции, срок эксплуатации которой истек, подвергалось чрезмерной нагрузке, что в любой момент могло привести к возникновению аварийной ситуации в системе. Поскольку подстанция расположена недалеко от Каспийского моря, при сильном ветре здесь часто происходили короткие замыкания. Поэтому подстанция «Дюбенди» была снесена и полностью реконструирована в закрытых условиях на основе новых технологий.

Ознакомившись с созданными здесь условиями, глава государства встретился с работниками подстанции «Дюбенди».

Приветствовав коллектив подстанции, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Поздравляю вас с открытием новой подстанции. Теперь подстанция «Дюбенди» отвечает всем высоким стандартам, она будет питать электроэнергией большую территорию. Прежняя подстанция находилась в плачевном состоянии, можно сказать, вышла из строя. Поэтому была необходимость строительства новой подстанции, и «Азерэнержи» организовал это на высоком уровне. Таким образом, предпринят очередной важный шаг в деле бесперебойного обеспечения населения Азербайджана энергией.

Должен также отметить, что в последние годы этой сфере уделяется очень большое внимание. Благодаря этому в Азербайджане нашли решение, можно сказать, все основные проблемы, связанные с энергоснабжением. Внимание, уделяемое в последние годы данной отрасли, позволило Азербайджану стать уже поставщиком энергии. Прежде мы зависели от импорта. Сегодня мы полностью обеспечиваем свои потребности и даже экспортируем.

Считаю, что 2020 год начался для «Азерэнержи», в целом, азербайджанских энергетиков успешно. В начале года две крупные компании подписали с Азербайджаном соответствующие соглашения по строительству в нашей стране новых ветряных и солнечных электростанций мощностью 440 мегаватт. Работы начнутся в нынешнем году, таким образом, возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане. Одновременно открытие сегодня этой подстанции является знаменательным событием. В этом году будут продолжены восстановительные работы на Мингячевирской теплоэлектростанции. В первой половине года станция заработает на полную мощность. В минувшем году было восстановлено в целом 400 мегаватт утерянных мощностей, значительная часть которых приходится на долю Мингячевирской теплоэлектростанции. И в нынешнем году в Азербайджане будет восстановлено примерно 300-400 мегаватт утерянной электроэнергии.

Одновременно по линии государства будет продолжена работа по созданию возобновляемых видов энергии. В нынешнем году для этого также будут выделены средства. Таким образом, генерационные мощности, линии электропередачи, трансформаторы, подстанции, вся электрическая сеть полностью будут отвечать международным стандартам. Энергоснабжение означает безопасность любой страны, в особенности, такой динамично развивающейся как Азербайджан. Только в минувшем году рост в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Вся эта работа, новые предприятия, фабрики, заводы, растущее население требуют новых энергетических мощностей. И мы создаем их. Азербайджанское государство и впредь будет уделять должное внимание данной отрасли. А энергетики, достойно выполняя служебный долг, и дальше будут вносить вклад в общее развитие нашей страны.

Еще раз поздравляю вас. Желаю вам новых успехов.

Энергетики: Большое спасибо, благодарим.

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В заключение была сделана фотография на память.