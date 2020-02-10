Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

Политика 10 февраля 2020 20:56 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 13:17)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад снова видеть вас. В прошлом году мы вместе участвовали во многих мероприятиях, церемониях. Встречаемся и в этом году. Вчера вечером мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил мне и поздравил в связи с выборами. Как вам известно, в ближайшем будущем в Баку состоится очередное заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан. Оно по традиции проводится каждый год поочередно в Турции и Азербайджане. В настоящее время идет подготовка к этому заседанию. Уверен, что связи между двумя дружественными, братскими странами будут успешно развиваться и в 2020 году. Если в прошлом году мы вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой, то в этом году отметим уже сдачу в эксплуатацию Южного газового коридора.

Благодарю вас за участие в выборах в качестве наблюдателя. Вы приложили много усилий, и это очень важно, потому что на выборах, проводимых и в Турции, и в Азербайджане, наши депутаты проявляют активность, ведут наблюдение, делятся мнением. Насколько я знаю, уже вчера вы выступили с заявлениями для прессы. Еще раз выражаю вам признательность и говорю: Добро пожаловать!

Х Х Х

Руководитель Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым сказал:

-Уважаемый господин Президент. Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за то, что Вы нас приняли. Естественно, желаю, чтобы выборы, проведенные вчера нашим родным Азербайджаном, стали успешными для Азербайджана, нашего региона и Турции.

Вместе со мной, как председателем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, выборы отслеживали и мои товарищи. Мы провели очень эффективное наблюдение. Выборы были проведены очень объективно. Все мы опытные люди. Я, как и мои товарищи, был наблюдателем, можно сказать, на всех проведенных в Азербайджане выборах. Мы отслеживали выборы и за пределами Азербайджана. На нынешних выборах в Азербайджане мы действительно стали свидетелями такого уровня организации, который превышал международные стандарты. Это должен видеть весь мир. К сожалению, предвзятое отношение, в частности, Совета Европы и ряда структур к Азербайджану и Турции, нас очень беспокоит. В составе группы дружбы в парламенте Турецкой Республики нас десять человек. Но должен откровенно сказать, что все наши 600 депутатов хотят стать членами этой группы. Они от всего сердца радуются успехам Азербайджана.

От имени Турции мы глубоко признательны в первую очередь Вашему превосходительству за то, что выборы прошли прозрачно, в спокойной обстановке, за созданную атмосферу. Во-вторых, мы одобряем организованность азербайджанского народа, его приверженность своим ценностям. В-третьих, мы также хотим поблагодарить кандидатов. Активными на нынешних выборах были и молодые кандидаты. Как и в Турции, они в период подготовки к выборам проводили агитационную работу от дома к дому. Я верю, что на очередных выборах Азербайджан почувствует пользу от этого. Еще раз от имени моих товарищей благодарю Вас.

Пользуясь случаем, хотел бы передать Вам самые искренние приветствия председателя нашего парламента. Еще раз передаю Вам самую искреннюю благодарность. Спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Большое спасибо. Благодарю, уважаемый Шамиль бей, уважаемые друзья.

Эти выборы действительно были очень важными, потому что они должны оказать поддержку проводимым в Азербайджане реформам. Основная цель проведения внеочередных выборов заключалась в том, чтобы, не теряя времени, продолжить реформы. Были проведены структурные реформы, переформированы как правительство, так и Администрация Президента, и, конечно, Милли Меджлис не мог оставаться в стороне от этих дел. Поэтому уверен, что эти выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана. Потому что наше законодательство должно соответствовать растущим темпам развития страны. В то же время расширяются наши международные связи, и азербайджанские депутаты и дальше должны достойно представлять страну в международных организациях.

В настоящее время в нашей стране в целом проводится политика омоложения. Однако и это тоже должно осуществляться очень продуманно. Опыт старшего поколения, склонность молодежи к инновациям, ее знания, внимание к современным процессам – мы стремимся к созданию именно этого единства. Считаю, что мы добились этого. Как мне сообщили, выборы на территории страны прошли очень спокойно, в рамках законодательства, никаких вызывающих беспокойство моментов не было. К этим выборам был очень большой интерес. Потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть, это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции, и в процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Такое число кандидатов - проявление доверия к выборам. Потому что если бы не было доверия, то эти люди, возможно, не участвовали бы в выборах. Поэтому нынешним выборам принадлежит особая роль.

Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. Вы тоже отметили негативное отношение Совета Европы к нам. Последним проявлением этого является принятая резолюция, построенная на лжи. То есть, принятие данной резолюции по сути является грубым вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция фальшивая, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем выдвинутые там против нас обвинения и не будем выполнять ни одно из адресованных нам «требований». Это - первое. Во-вторых, время принятия данной резолюции. Ее принятие незадолго до парламентских выборов – это свидетельство негативного и несправедливого отношения к Азербайджану.

В ходе недавней встречи с нашим близким другом Мевлютом Чавушоглу я высказал свои мысли по этому поводу. Он тоже разделяет эту позицию, и нам хорошо известно, что в Совете Европы в отношении Турции и Азербайджана применяются двойные стандарты. Происходящие у нас позитивные процессы не учитываются, наша растущая мощь словно вызывает раздражение и зависть. Несмотря на это, Турция и Азербайджан идут вперед как две дружественные, братские страны. Мы реализуем очень важные проекты, наращиваем свою мощь. Считаю, что наша правильная политика как в международной плоскости, так и в работе, проводимой внутри страны, является уже реальностью. Самое главное, проведение этих выборов – это воля азербайджанского народа. Если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это. Вы тоже сегодня увидели, что в Азербайджане господствует абсолютно демократическая атмосфера. Выборы и их проведение – это одно из проявлений демократии. Если кандидаты были такими активными в ходе избирательной кампании, - на самом деле это так, и вы это тоже отметили, - ходили по домам, чтобы довести свою позицию до избирателей, то, конечно, если бы они были недовольны выборами, то заявили бы об этом. Но мы до сих пор не сталкивались с такими фактами. Это еще раз свидетельствует о том, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это главное.

Участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей представителей братской Турции нас особенно радует. Еще раз выражаю вам признательность. Уверен, что Турецко-азербайджанская группа дружбы в Великом национальном собрании Турции и впредь будет вносить особый вклад в развитие связей между двумя странами, и, как вы отметили, - я тоже абсолютно уверен в этом, - любой член парламента Турции является членом группы дружбы с Азербайджаном, потому что и у нас такой же подход. Мы и дальше будем вместе продолжать вершить большие дела.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Единственный лоукостер Казахстана открывает авиасообщение по новому маршруту
Единственный лоукостер Казахстана открывает авиасообщение по новому маршруту
Казахстан и Китай продолжают автомобильные грузоперевозки, несмотря на коронавирус
Казахстан и Китай продолжают автомобильные грузоперевозки, несмотря на коронавирус
&quot;Белнефтехим&quot; продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти
"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанский борец вышел в финал Чемпионата Европы, победив армянина Общество 23:44
Эльмар Мамедъяров пригласил генсека ОБСЕ посетить Азербайджан (ФОТО) Политика 23:22
"Бавария" может предложить за Фирмино €90 млн Спорт 23:07
Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия США 22:41
Делегации Турции и России провели переговоры в Анкаре Турция 22:08
Президент Ильхам Алиев: Чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов Политика 22:06
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса США 21:35
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что парламентские выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана Политика 21:19
Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии Турция 21:11
МИД России: Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов Политика 20:53
Шахин Мустафаев: Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном Политика 20:48
Посол: Показателем двусторонних отношений Ирана с Азербайджаном являются обширные торгово-экономические связи Политика 20:46
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане Политика 20:26
В Узбекистане планируется строительство дополнительных теплоэлектростанций Строительство 19:51
Единственный лоукостер Казахстана открывает авиасообщение по новому маршруту Транспорт 19:42
Народный артист Азербайджана удостоен премии "Золотой глаз" в России Культура 19:39
В Азербайджане пройдет 80-летие Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Политика 19:35
Обсуждены связи между Азербайджаном и Норвегией Политика 19:33
Айдын Мирзазаде: Отрицательный отзыв ОБСЕ о выборах - заранее разработанный план Политика 19:31
Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу Политика 19:06
На парламентских выборах в Азербайджане демократические нормы не нарушались – британский наблюдатель Политика 18:57
Студенты АДА встретились с Председателем Правления PASHA Bank Финансы 18:20
Казахстан и Китай продолжают автомобильные грузоперевозки, несмотря на коронавирус Транспорт 18:16
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан пристально следит за тенденциями в области ядерной безопасности Политика 18:14
Официальных жалоб в связи с парламентскими выборами в Азербайджане в ЦИК не поступало Политика 18:08
Леонид Слуцкий: Поражают предвзятые подходы и двойные стандарты европейских наблюдателей Политика 18:05
Работа азербайджанца привлекла внимание всемирно известной певицы Дуа Липы Звёздный мир 18:02
Таир Рзаев: Представители ОБСЕ каждый раз приезжают наблюдать за выборами, чтобы оказать давление на страну Политика 17:59
Евгений Михайлов: БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ подтвердили глубинную зависть Старого Света к мировому имиджу Азербайджана Политика 17:49
"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти Казахстан 17:34
В Казахстане госпитализирован 21 человек из-за коронавируса Казахстан 17:22
Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе Турция 17:01
В Грузии предпринимателям упростят условия выдачи кредитов Бизнес 16:51
Эльмар Мамедъяров встретился с федеральным министром Австрии Политика 16:46
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией Политика 16:42
Сложно сделать конкретные выводы в связи со смертью представителя кандидата в депутаты - Ровзат Гасымов Общество 16:35
Выросли доходы Грузии от зарубежных визитов Туризм 16:33
В Грузии будет объявлен тендер на строительство порта Анаклия Строительство 16:32
Ровзат Гасымов: Заявления о правонарушениях, поступившие на горячую линию ЦИК, будут расследованы Политика 16:24
МВФ положительно оценил показатели использования финансовых ресурсов в Грузии Бизнес 16:18
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с выборами в Милли Меджлис Политика 16:15
Объемы добычи угля в Казахстане превысили запланированные Бизнес 16:10
Он мечтал играть в команде "Нефтчи", а стал… - Александр Шаровский принимает поздравления Культура 15:58
Растет экспорт грузинской продукции в страны ЕС Бизнес 15:57
Умайра Тагиева: Температура воздуха повысится с завтрашнего дня Общество 15:57
Грузия готовится заключить соглашение о свободной торговле с Индией Бизнес 15:56
Грузинский банк объединяется с МФО Финансы 15:44
Известные музыканты поздравят азербайджанок с 8 Марта Культура 15:43
Украинский наблюдатель: Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством Политика 15:42
В Иране будет налажено производство нефтяного кокса на двух НПЗ Экономика 15:40
Иран лидирует в сфере поставок ГСМ в Грузию Энергетика 15:36
"Дочка" крупной нефтяной компании Казахстана закупит электротовары Тендеры 15:33
Высота волн на Каспии достигла 6,8 метра Общество 15:31
Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией Бизнес 15:09
Стали известны предварительные итоги выборов в Милли Меджлис Азербайджана Политика 15:09
Наблюдатель из Германии: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными стандартами Политика 15:05
Определены лидирующие кандидаты 7-ми избирательных округов на выборах в парламент Азербайджана Политика 15:01
Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 14:56
Литва видит перспективы в расширении портового сотрудничества с Казахстаном Транспорт 14:54
В аэропортах Грузии пассажиропоток изменился разнонаправленно Транспорт 14:49
Курс маната по отношению к мировым валютам на 10 февраля Финансы 14:45
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 14:44
Президент Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ Политика 14:43
На ирано-афганской границе введен в эксплуатацию завод по производству бензина Экономика 14:41
Некоторые страны должны учиться у Азербайджана - Турецкая наблюдательная миссия (ФOTO) Политика 14:35
Япония может отправить пятый самолет для эвакуации граждан из Уханя Другие страны 14:27
Цены на азербайджанскую нефть понизились Энергетика 14:20
Армянские водители грозятся устроить коллапс в Ереване Армения 14:17
В Туркменистане выделены средства на создание IP-центров ИКТ 14:16
Завтра в Баку будет до 4 градусов тепла Общество 14:15
Цены на нефть изменились разнонаправленно Энергетика 14:08
Наблюдатель из Дании: Парламентские выборы прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана Политика 14:04
Наблюдатель из Франции: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами Политика 14:03
Европейские страны должны воспользоваться избирательным опытом Азербайджана - международный наблюдатель Политика 14:02
Мальдивская миссия: Попыток контактирования с избирателями сторонних лиц не зафиксировано (ФОТО) Политика 13:55
Наблюдатель из Беларуси: Избирательная кампания проходила в максимально комфортных условиях Политика 13:55
Глава миссии СНГ: Прошедшие парламентские выборы стали значимым шагом на пути продолжения реформ в Азербайджане Политика 13:49
В Азербайджане завершился прием документов в рамках перевода студентов из вуза в вуз Общество 13:49
Посол Швейцарии посетила Международный центр мугама Социум 13:40
Граждане были заинтересованы в участии в парламентских выборах - словацкий наблюдатель Политика 13:37
Миссия ШОС признает парламентские выборы в Азербайджане легитимными, прозрачными и достоверными Политика 13:32
Самолет Buta Airways рейса Гянджа-Москва совершил вынужденную посадку Общество 13:29
Президент Ильхам Алиев принял делегацию российской Государственной думы Политика 13:22
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) Политика 13:17
Миссия Тюркского совета: Парламентские выборы были проведены строго в рамках законодательства Политика 13:13
Литовский наблюдатель: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности (ФОТО) Политика 13:04
Казахстанская компания по транспортировке нефти объявила тендер на ремонт топливозаправочных станций Тендеры 13:02
Британский наблюдатель : Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами демократических выборов Политика 13:02
В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара" Европа 12:53
Грузинские наблюдатели: Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы за короткое время (ФОТО) Политика 12:46
Наблюдатели от Украины отметили высокий уровень подготовки в Азербайджане к парламентским выборам (ФОТО) Экономика 12:45
Иран, Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере Политика 12:41
В Испании обнаружили лодку с 20 мигрантами из Гвинеи Европа 12:39
Делегация Исламской Республики Пакистан посетила БГУ Общество 12:31
Латвийский наблюдатель: Выборы в Азербайджане проведены согласно высоким европейским демократическим стандартам Политика 12:25
Туркменистан объявил тендер на строительство химзавода Тендеры 12:22
ПА ОЧЭС: Прошедшие выборы станут новым импульсом к дальнейшему усилению и развитию Азербайджана Политика 12:22
Совет Федерации РФ впечатлён организацией проведения выборов Политика 12:19
В Туркменистане аккредитован новый посол Евросоюза Туркменистан 12:12
"Открытая лабораторная" для бакинских школьников (ФОТО) Социум 12:10
Все новости