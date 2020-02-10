Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Рад снова видеть вас. В прошлом году мы вместе участвовали во многих мероприятиях, церемониях. Встречаемся и в этом году. Вчера вечером мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил мне и поздравил в связи с выборами. Как вам известно, в ближайшем будущем в Баку состоится очередное заседание Совета стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан. Оно по традиции проводится каждый год поочередно в Турции и Азербайджане. В настоящее время идет подготовка к этому заседанию. Уверен, что связи между двумя дружественными, братскими странами будут успешно развиваться и в 2020 году. Если в прошлом году мы вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой, то в этом году отметим уже сдачу в эксплуатацию Южного газового коридора.

Благодарю вас за участие в выборах в качестве наблюдателя. Вы приложили много усилий, и это очень важно, потому что на выборах, проводимых и в Турции, и в Азербайджане, наши депутаты проявляют активность, ведут наблюдение, делятся мнением. Насколько я знаю, уже вчера вы выступили с заявлениями для прессы. Еще раз выражаю вам признательность и говорю: Добро пожаловать!

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Руководитель Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым сказал:

-Уважаемый господин Президент. Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за то, что Вы нас приняли. Естественно, желаю, чтобы выборы, проведенные вчера нашим родным Азербайджаном, стали успешными для Азербайджана, нашего региона и Турции.

Вместе со мной, как председателем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, выборы отслеживали и мои товарищи. Мы провели очень эффективное наблюдение. Выборы были проведены очень объективно. Все мы опытные люди. Я, как и мои товарищи, был наблюдателем, можно сказать, на всех проведенных в Азербайджане выборах. Мы отслеживали выборы и за пределами Азербайджана. На нынешних выборах в Азербайджане мы действительно стали свидетелями такого уровня организации, который превышал международные стандарты. Это должен видеть весь мир. К сожалению, предвзятое отношение, в частности, Совета Европы и ряда структур к Азербайджану и Турции, нас очень беспокоит. В составе группы дружбы в парламенте Турецкой Республики нас десять человек. Но должен откровенно сказать, что все наши 600 депутатов хотят стать членами этой группы. Они от всего сердца радуются успехам Азербайджана.

От имени Турции мы глубоко признательны в первую очередь Вашему превосходительству за то, что выборы прошли прозрачно, в спокойной обстановке, за созданную атмосферу. Во-вторых, мы одобряем организованность азербайджанского народа, его приверженность своим ценностям. В-третьих, мы также хотим поблагодарить кандидатов. Активными на нынешних выборах были и молодые кандидаты. Как и в Турции, они в период подготовки к выборам проводили агитационную работу от дома к дому. Я верю, что на очередных выборах Азербайджан почувствует пользу от этого. Еще раз от имени моих товарищей благодарю Вас.

Пользуясь случаем, хотел бы передать Вам самые искренние приветствия председателя нашего парламента. Еще раз передаю Вам самую искреннюю благодарность. Спасибо.

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Президент Ильхам Алиев сказал:

-Большое спасибо. Благодарю, уважаемый Шамиль бей, уважаемые друзья.

Эти выборы действительно были очень важными, потому что они должны оказать поддержку проводимым в Азербайджане реформам. Основная цель проведения внеочередных выборов заключалась в том, чтобы, не теряя времени, продолжить реформы. Были проведены структурные реформы, переформированы как правительство, так и Администрация Президента, и, конечно, Милли Меджлис не мог оставаться в стороне от этих дел. Поэтому уверен, что эти выборы сыграют очень важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана. Потому что наше законодательство должно соответствовать растущим темпам развития страны. В то же время расширяются наши международные связи, и азербайджанские депутаты и дальше должны достойно представлять страну в международных организациях.

В настоящее время в нашей стране в целом проводится политика омоложения. Однако и это тоже должно осуществляться очень продуманно. Опыт старшего поколения, склонность молодежи к инновациям, ее знания, внимание к современным процессам – мы стремимся к созданию именно этого единства. Считаю, что мы добились этого. Как мне сообщили, выборы на территории страны прошли очень спокойно, в рамках законодательства, никаких вызывающих беспокойство моментов не было. К этим выборам был очень большой интерес. Потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть, это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции, и в процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Такое число кандидатов - проявление доверия к выборам. Потому что если бы не было доверия, то эти люди, возможно, не участвовали бы в выборах. Поэтому нынешним выборам принадлежит особая роль.

Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. Вы тоже отметили негативное отношение Совета Европы к нам. Последним проявлением этого является принятая резолюция, построенная на лжи. То есть, принятие данной резолюции по сути является грубым вмешательством в парламентские выборы. Во-первых, эта резолюция фальшивая, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем выдвинутые там против нас обвинения и не будем выполнять ни одно из адресованных нам «требований». Это - первое. Во-вторых, время принятия данной резолюции. Ее принятие незадолго до парламентских выборов – это свидетельство негативного и несправедливого отношения к Азербайджану.

В ходе недавней встречи с нашим близким другом Мевлютом Чавушоглу я высказал свои мысли по этому поводу. Он тоже разделяет эту позицию, и нам хорошо известно, что в Совете Европы в отношении Турции и Азербайджана применяются двойные стандарты. Происходящие у нас позитивные процессы не учитываются, наша растущая мощь словно вызывает раздражение и зависть. Несмотря на это, Турция и Азербайджан идут вперед как две дружественные, братские страны. Мы реализуем очень важные проекты, наращиваем свою мощь. Считаю, что наша правильная политика как в международной плоскости, так и в работе, проводимой внутри страны, является уже реальностью. Самое главное, проведение этих выборов – это воля азербайджанского народа. Если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это. Вы тоже сегодня увидели, что в Азербайджане господствует абсолютно демократическая атмосфера. Выборы и их проведение – это одно из проявлений демократии. Если кандидаты были такими активными в ходе избирательной кампании, - на самом деле это так, и вы это тоже отметили, - ходили по домам, чтобы довести свою позицию до избирателей, то, конечно, если бы они были недовольны выборами, то заявили бы об этом. Но мы до сих пор не сталкивались с такими фактами. Это еще раз свидетельствует о том, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это главное.

Участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей представителей братской Турции нас особенно радует. Еще раз выражаю вам признательность. Уверен, что Турецко-азербайджанская группа дружбы в Великом национальном собрании Турции и впредь будет вносить особый вклад в развитие связей между двумя странами, и, как вы отметили, - я тоже абсолютно уверен в этом, - любой член парламента Турции является членом группы дружбы с Азербайджаном, потому что и у нас такой же подход. Мы и дальше будем вместе продолжать вершить большие дела.