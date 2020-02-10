Президент Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было подчеркнуто значение участия в проведенных в Азербайджане парламентских выборах большого числа наблюдателей, отмечено, что наблюдатели от СНГ констатировали высокий уровень организации выборов, отсутствие нарушений закона, проведение избирательного процесса в целом в прозрачных, демократических и конкурентных условиях, в полном соответствии с законодательством Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за участие наблюдателей от СНГ в проведенных в Азербайджане парламентских выборах.

В ходе беседы было отмечено, что проведенные в нашей стране парламентские выборы являются составной частью широкомасштабных реформ, охватывающих все сферы жизни в Азербайджане, подчеркнуто, что Азербайджанское государство создало все условия для проведения выборов в справедливых и демократических условиях.