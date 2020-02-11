Бахруз Гулиев: Некоторые оппозиционные группировки всегда пытались очернить проводимые в стране выборы

БАКУ/Trend/ - Завидуя успехам современного Азербайджана, некоторые оппозиционные группировки хотят оставаться на плаву, раздувая мелкие недочеты.

Об этом главный редактор газеты SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев сказал во вторник Trend, комментируя предварительное заключение международной избирательной наблюдательной миссии, состоящей из представителей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи со внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), обнародованное 10 февраля.

По его словам, в этот раз эти группировки стараются привлечь к себе внимание, безо всяких оснований бросая тень на результаты внеочередных парламентских выборов, которые были проведены в Азербайджане 9 февраля:

«Эти группировки всегда пытались очернить выборы, которые проводились в стране. В особенности, заметив мелкие недочеты, отмеченные в отчетах международных организаций, они раздули их, пытаясь создать шумиху. Результаты проведенных парламентских выборов высоко оценили множество авторитетных структур, международных организаций и мониторинговых групп, их официальные отчеты и заявления обнародовали СМИ страны».

Гулиев отметил, что отчет содержит ряд положительных моментов, в которых подчеркивается прозрачность и демократичность избирательного процесса: «В отчете говорится, что было зарегистрировано большое число кандидатов. Это доказывает, что эти выборы отличаются от прежних различными преимуществами. Кандидатов было вдвое больше, чем на прежних выборах. В них участвовали представители 19 политических партий, наблюдения вели 89 тысяч местных и 883 международных наблюдателей. В действительности радует, что многие европейские структуры, которые ранее распространяли негативные отчеты, основанные на необоснованных данных, уже признают реалии укрепления демократических ценностей в Азербайджане».

Он отметил, что в отчетах этих структур также говорится, что выборы были организованы хорошо, несмотря на короткое время. Политический эксперт добавил, что европейские структуры отметили продвижения в работе ЦИК: «Действительно, ЦИК приложил максимум усилий для применения принципов прозрачности, в числе прочего здесь можно и назвать установку многочисленных веб-камер на участках, и то, что сайт ЦИК практически ежечасно представлял общественности информацию из окружных избирательных комиссий. Заседания ЦИК, связанные с выборами, были открыты как для местных, так и для зарубежных наблюдателей и журналистов, что очень важно для оперативного предоставления информации. Оценка именно этих реалий в отчетах доказывает, что европейские организации иначе смотрят и понимают динамично развивающийся процесс демократизации в Азербайджане. Отрадно и то, что миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ хоть и не прямо, но косвенно признали захватническую политику Армении, заявили о том, что в результате нагорно-карабахского конфликта, в 10 избирательных округах, полностью или частично находящихся вне контроля Азербайджана, выборы провести не удалось. Надеемся, что в будущем этот вопрос будет вынесен на обсуждение данных структур и политика двойных стандартов не будет использоваться. Азербайджан хочет надеется на то, что этот момент, негативно отражающийся на результатах выборов, а именно захватническая политика Армении - была бы осуждена мировым сообществом. Иными словами, чтобы вышеназванные европейские структуры приумножили усилия для полного восстановления избирательного права вынужденных переселенцев, учитывая, что Азербайджанское государство предпринимает значимые шаги для обеспечения их избирательных прав».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)