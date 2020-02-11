В воинской части ВВС Азербайджана открыты новые объекты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны 11 февраля приняло участие в открытии новопостроенных объектов в воинской части ВВС и ознакомилось с созданными здесь условиями.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, побывав в двухэтажном здании штаба, солдатской казарме, классных комнатах, складах, на строевом плацу, контрольно-пропускном пункте, а также на других служебных и административных объектах, ознакомился с качеством проведенных работ.

Осмотрев также другие объекты, строительство которых продолжается, министр обороны дал соответствующие указания по качественному завершению работ.

(Текст: Кямаля Сеидова)