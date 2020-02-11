Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по сотрудничеству с Евросоюзом

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об учреждении Государственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Европейским Союзом" от первого июня 2005 года № 834".

Согласно распоряжению, состав Государственной Комиссии, учрежденной частью первой распоряжения Президента Азербайджана "Об учреждении Государственной комиссии по сотрудничеству Азербайджана с Европейским Союзом" от первого июня 2005 года № 834, дается в следующей редакции:

"Председатель комиссии

Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Азербайджан - Европейский союз

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана

Первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Первый заместитель министра финансов Азербайджана

Первый заместитель министра культуры Азербайджана

Первый заместитель Генерального прокурора Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана

Заместитель министра энергетики Азербайджана

Заместитель министра юстиции Азербайджана

Заместитель министра здравоохранения Азербайджана

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

Заместитель министра образования Азербайджана

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами

Первый заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджана

Начальник Государственной миграционной службы

Заместитель начальника Службы государственной безопасности

Заместитель начальника Государственной пограничной службы

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана

Вице-президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании

Первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана

Глава Азербайджанского представительства при Европейском Союзе

Председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.".

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить сторону Европейского союза об изменениях, внесенных в части первой настоящего распоряжения.