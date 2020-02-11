Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы правящей партии "Ени Азербайдажан" на парламентских выборах.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю победы партии «Новый Азербайджан» на внеочередных парламентских выборах.

Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая Вами партия пользуется среди граждан Азербайджана.

Рассчитываю на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами.

Желаю Вам и Вашим соратникам новых успехов, а народу Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в письме российского главы государства.