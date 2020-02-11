Президент Ильхам Алиев вручил народному артисту Алибабе Мамедову орден «Шараф» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник встретились в Центре Гейдара Алиева с видным представителем национального искусства мугама, народным артистом Алибабой Мамедовым.
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