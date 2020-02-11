Президент Ильхам Алиев вручил народному артисту Алибабе Мамедову орден «Шараф» (ФОТО) (Версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 11 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились в Центре Гейдара Алиева с видным представителем нашей музыкальной культуры, народным артистом Алибабой Мамедовым и ознакомились с организованными здесь несколькими выставками.

Как сообщает Trend, приветствуя народного артиста Алибабу Мамедова, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Алибаба муаллим, прежде всего хочу сердечно поздравить вас с 90-летним юбилеем. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни. Неделю назад моим Распоряжением вы были награждены высоким орденом Азербайджанского государства – орденом "Шараф". Сегодня я вручу вам эту высокую награду.

Вы долгие годы радуете наш народ своим искусством. И как прекрасный исполнитель, ханенде, и как замечательный композитор вы внесли большой вклад в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры. Вы являетесь автором более 100 песен, народные песни, мугамы в вашем исполнении доставляют людям особое удовольствие. Народ всем сердцем любит вас, вы прекрасный мастер и замечательный человек. Вы олицетворяете азербайджанскую интеллигенцию. Обладаете высокими человеческими качествами. Вы очень добрый, справедливый человек, всегда готовый поделиться с молодежью своими знаниями, искусством. Ваши исключительные заслуги в этой области получили высокую оценку, потому что многие наши выдающиеся исполнители мугама являются, если так можно сказать, выпускниками вашей школы.

Мугам – наше национальное достояние. Вы сыграли особую роль в сохранении этого национального достояния. В частности, должен отметить, что регулярно проводимые конкурсы мугама благодаря телевидению охватывают миллионы зрителей. Наблюдая эти конкурсы, наши граждане, даже люди, далекие от музыки, изучают подлинную суть, тонкости мугама. Выступления молодых исполнителей и особенно анализ жюри вызывают большой интерес. Потому что подлинная суть, все тонкости мугама разъясняются в комментариях жюри. Вы с большим великодушием относитесь к молодым исполнителям, порой вижу, что воодушевляете их, чтобы они не падали духом. В то же время вы указываете на их ошибки и показываете путь. Считаю, что в этом и заключаются заслуги настоящего мастера перед народом. Вы из тех людей, которые не замыкаются на своем искусстве, а хотят делиться им. Вы хотите, чтобы мугам жил, чтобы молодежь приобщалась к этому искусству.

Должен также сказать, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева телевизионные конкурсы проводятся уже много лет. Считаю, что это имеет особое значение в пропаганде не только нашей музыкальной культуры, но и в целом наших духовных ценностей. Очень рад, что подавляющее большинство нашей молодежи привязано к национальной музыке. Такое происходит не в каждой стране. Есть страны, где национальная музыка остается в стороне, преобладают какие-то модные сейчас образцы международной музыки. Считаю, что наше преимущество и счастье в том, что молодежь также привязана к национальной музыке. Сохранение и развитие мугама - наш священный долг. Особую роль играют также проведенные несколько раз в нашей стране международные фестивали мугама. На эти фестивали съезжаются исполнители из многих стран. Проводя этот фестиваль в Азербайджане, мы еще раз доказываем, что мугам – наше искусство, что родина мугама - Азербайджан, и мы доводим это до всего мира. Это свидетельствует о том, насколько талантлив наш народ, о том, что наше национальное искусство пользуется большой любовью за пределами наших границ, оно живет во многих странах.

Азербайджанское государство и азербайджанский народ высоко оценивают вашу деятельность. 20 лет назад на основании Распоряжения великого лидера Гейдара Алиева вы были награждены орденом "Шохрат". Десять лет назад моим Распоряжением удостоены ордена "Истиглал". Неделю назад – 4 февраля - награждены орденом "Шараф". Разрешите вручить вам этот орден.

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Президент Ильхам Алиев вручил Алибабе Мамедову орден "Шараф".

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Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Алибаба Мамедов: Большое спасибо, дорогой и многоуважаемый господин Президент.

Я – счастливый ханенде. Потому что государство всегда проявляло обо мне заботу, особенно наш великий лидер дал очень высокую оценку моему искусству. Я могу долго говорить об этом. Благодарю Вас, спасибо. Я счастлив, считаю себя счастливым, прожил 90 лет, 70 лет непрерывно служил нашему народу. Мне этого хватит. Но принять сегодня из Ваших рук этот орден – для меня большая честь. Еще раз сердечно признателен Вам за много добрых слов обо мне. Это – очень высокая оценка. Поверьте, я люблю говорить, но перед Вами не могу. Сегодня Вы отметили все грани моего творчества. Вы говорили так, словно меня похвалил великий музыкант, спасибо. Благодарю Вас за то, что с таким глубоким уважением относитесь к нашей народной музыке, народным исполнителям. Спасибо. Благодарю Мехрибан ханым. Мехрибан ханым пришла к нам, мне до сих пор это кажется сном. Все говорят, что это действительно вызвало большой резонанс. Куда бы я ни пошел, все говорят об этой встрече. Да хранит ее Аллах.

Да хранит Вас Аллах. Да хранит Он Вас во имя счастья нашего народа. Наша страна с каждым днем развивается, хорошеет. Вы творите чудеса. Я – бакинец, вырос в Баку, но сегодняшнего Баку узнать не могу. Я – искренний человек. Я никогда не говорю неправды, никому не делаю зла. Это – мой идеал. Поэтому не видел и никогда не увижу большего уважения к себе. Еще раз хочу сказать вам "Спасибо!", да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, Алибаба муаллим.

Алибаба Мамедов: Спасибо, Мехрибан ханым.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо, Алибаба муаллим. Весь азербайджанский народ очень любит вас.

Президент Ильхам Алиев: Это очень дорогой для нас день, потому что мы вручаем вам эту высокую награду. Желаем, чтобы вы всегда были таким энергичным, жили, чтобы творить.

Алибаба Мамедов: Благодаря Вам, это действительно так. Я еще не видел такого большого уважения к ханенде. Огромное уважение.

Президент Ильхам Алиев: Вы заслуживаете этого. Врученная вам высокая награда – это проявление государством внимания к искусству, так как именно искусство веками хранило нас как народ, нацию. Мы хорошо знаем нашу историю. На протяжении многих лет – десятилетиями, столетиями мы были лишены независимости, однако не утратили ни нашего языка, ни нашей религии, ни нашей музыки, ни нашей духовности. Нас хранит именно это - искусство, музыка, литература, язык, национальные ценности. Мугам воплощает в себе все эти факторы. Поэтому беречь и развивать мугам – наш священный долг. Мы видим, что сегодня в мировой музыке есть разные тенденции, волей-неволей они переходят и наши границы, потому что это такой вопрос, где ограничения невозможны. Если молодежь отдалится от своих национальных ценностей, своей музыки, то как она может быть патриотичной в будущем?! Как сможет защищать интересы независимого Азербайджана?! Молодежь должна обладать национальным духом, источником которого является в том числе и наша музыка. В частности, колыбелью такого общечеловеческого искусства, как мугам, является Азербайджан.

Алибаба Мамедов: Верно, действительно Азербайджан, мы можем сказать об этом во весь голос. Как член жюри, исполнитель мугама, я всегда громко говорил о том, что мугам наш. Если не верите, придите и посмотрите. Спасибо Мехрибан ханым, она сказала, что мугам наш. Она построила для нас центр, открыла путь для мугама, конкурсов. Благодаря этим конкурсам нас узнали во всем мире. Они очень помогли мне лично. Это действительно так. Поэтому спасибо Вам за то, что храните нашу музыку. Великий лидер всегда говорил, что мугам – наше национальное достояние. Наш господин Президент также говорит, что мугам – наше национальное достояние. И первая леди говорит, что мугам – наше национальное достояние. Как аксакал, хочу немного поговорить о мугаме. Мугам – это такое искусство, о котором никто не может сказать, что создал его. У него нет создателя. Если бы был, то наш великий мастер Узеир бек создал ряд мугамов. Не получается, невозможно. Это музыка от бога, божественная музыка. Как и Коран, это тоже божественная музыка. Поэтому порой я и сам удивляюсь, видя, что ребенок поет такой отрывок, которого я не знаю. Это исходит не от него, а от бога. Поэтому благодаря Вам мы говорим, что мугам принадлежит Азербайджану, нигде, кроме Азербайджана, нет такого мугама.

Президент Ильхам Алиев: Верно.

Мехрибан Алиева: Вы правы.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Алибаба муаллим.

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Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с организованной в Центре Гейдара Алиева выставкой "Шедевры истории". Экспонаты выставки взяты из азербайджанской и восточной коллекций Национального музея Грузии. Отметим, что в Национальном музее Грузии хранятся тысячи исторических, культурных артефактов, относящихся к Азербайджану, в том числе Иреванскому ханству. Иреван является древней азербайджанской землей, исторические факты также подтверждают, что азербайджанцы всегда жили и творили на этой земле. Президент Ильхам Алиев неоднократно с различных трибун приводил основанные на исторической реальности факты об Иреванском ханстве. Как отметил глава государства, в начале XIX века азербайджанцы составляли абсолютное большинство населения Иреванского ханства. Это – история, историческая истина. Экспонаты нынешней выставки также еще раз отчетливо демонстрируют это. Они имеют исключительно важное значение в доведении до мировой общественности правды об Иреванском ханстве, а также более глубокого изучения молодым поколением нашей истории.

На выставке демонстрируется около 300 экспонатов. В трех разделах представлены древнее азербайджанское искусство, созданное при династии Каджаров, коллекция предметов обихода и картин из комплекса Сардарского дворца Иреванского ханства, фотодокументы из архива русского фотографа Дмитрия Ермакова. Ермаков создал цикл фотоснимков, детально показывающих процесс уничтожения уникальных строений Иреванской крепости – Сардарского дворца, мечетей, каравансарая и других средневековых зданий, которые составляли исторический центр города Иреван. На представленных здесь уникальных картинах из дворца Иреванского ханства, уничтоженного Арменией, изображены шах Каджар, иреванские правители и герои восточных эпосов. В экспозиции демонстрируется также этнографическая коллекция, состоящая из многочисленных повседневных атрибутов быта, принадлежащих азербайджанскому народу, который жил на территории Иреванского ханства и нынешней Армении.

В экспозиции также демонстрируются относящиеся к XIX веку и написанные масляными красками шесть произведений основоположника азербайджанской станковой живописи, орнаменталиста и портретиста Мирзы Кадыма Иревани, оказавшего большое влияние на развитие национального изобразительного искусства.

Затем состоялось ознакомление с выставкой Live Life, организованной по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой.

Глава государства и первая леди были проинформированы о цели выставки. Было отмечено, что выставка привлекает внимание к проблемам окружающей среды. Кроме того, одна из ее идей - охрана природы и роль, которую искусство может сыграть в этой области. Ранее выставка Live Life была организована в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси и встречена с огромным интересом. Представленные в экспозиции более 200 произведений отличаются оригинальностью и стилем.

После этого Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие".

На выставке, являющейся уникальным проектом, экспонируются более 170 музыкальных инструментов различных стран, относящиеся к XVIII – ХХ векам. Музыкальные инструменты, представленные в экспозиции, разделенной по принципу единства и разнообразия, олицетворяют схожесть и различие. На выставке можно не только увидеть музыкальный инструмент, но и послушать его, а главное – ознакомиться с особенностями исполнения на нем.

Также состоялось ознакомление с выставкой "Последователь авангарда. Азербайджанский дневник", состоящей из работ известного фотографа, классика советской фотографии Якова Халипа. В экспозиции представлена коллекция более 100 самых интересных фотоснимков, сделанных автором в 1930-1960-х годах. На выставке, наряду с работами Якова Халипа, считающимися классикой советского искусства фотографии и вошедшими в его "золотой фонд", впервые демонстрируются его фотоработы, сделанные в Азербайджане. На выставке также представлены экспонаты, различные документы из семейного архива фотографа, созданные им тематические альбомы и другие интересные экспонаты.