Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью известной американской радиопрограмме John Batchelor show, имеющей широкую аудиторию слушателей.

«Чтобы обеспечить лучшую координацию законодательной ветви с исполнительной, в Азербайджане были проведены досрочные выборы. Эти выборы инициировала правящая партия. Мы рассматриваем это как еще одну веху развития в общей политической системе Азербайджана», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что БДИПЧ ОБСЕ, Совет Европы и многие другие институты были приглашены для наблюдения за этими выборами.

По словам Гаджиева, первоначально для участия в выборах, как по линии партий, так и в индивидуальном порядке, обратились более 2 100 человек.

«Более 1 300 кандидатов участвовали в избирательном процессе, и 21 процент из них составили женщины. Также в этом процессе участвовали 19 политических партий. Мы увидели более широкий энтузиазм в азербайджанском обществе в отношении этих выборов, с надеждой, что выборы смогут привлечь больше молодежи, а также новые политические силы в парламент Азербайджана. И в результате этого парламент Азербайджана сможет быть более адаптирован к инновациям, или, как мы это называем, к четвертой промышленной революции, цифровой революции, которая происходит в мире. Азербайджан готовится к этой промышленной революции также с помощью своих партнеров.И правительство Азербайджана, законодательная ветвь также должны быть готовы к этому новому вызову. Но мы больше рассматриваем это как возможность, нежели вызов», - сказал он.

Гаджиев отметил, что одним из приоритетов, поставленных перед правительством страны Президентом Ильхамом Алиевым после переизбрания на посту главы государства в 2018 году, было реформирование правительства Азербайджана, с тем чтобы повысить эффективность его работы, а также быть готовыми противостоять новым вызовам, обеспечить более устойчивое, последовательное развитие Азербайджана.

«В результате, с тех пор мы стали свидетелями эпохальных изменений в государственной администрации Азербайджана. В такой структуре, как Администрация Президента, произошли изменения, и туда были привлечены новые люди. Произошли изменения и в Кабинете министров Азербайджана. Структурные и кадровые изменения дополняют друг друга, потому что в каждом процессе реформ ключевым фактором являются люди, которые реализуют эти реформы», - сказал он.