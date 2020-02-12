Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана будет активно развиваться - политолог

БАКУ/Trend/ - Отношения между Украиной и Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве.

Об этом сказал Trend политолог, директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов.

По словам политолога, развитию дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном сопутствует ряд причин, начиная от общих вызовов и заканчивая экономическим сотрудничеством: "Развитие партнерских взаимовыгодных отношений в экономике коррелирует с уровнем дипломатических и политических отношений. Поэтому закономерно, что позиции двух стран оказываются схожи по некоторым вопросам в рамкахООН, в частности, в вопросах региональной безопасности".

Что же касается экономических отношений, эксперт напомнил, что ключевым вопросом в этой сфере является энергетика: "Примерно 3/4 поставок нефти (в денежном эквиваленте) на украинские НПЗ идет именно из Азербайджана. По данным Государственной службы статистики Украины, эта сумма составляет более 300 миллионов долларов США. Это весьма рентабельно как для Азербайджана, который получаетвозможность развития нового рынка сбыта, точнее расширения существующего, так и для Украины, которая таким образом снижает зависимость от энергоресурсов других стран. К тому же мы знаем, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) имеет довольно большую сеть НПЗ на Украине. Насколько я помню, в 2018 году это было более 60 НПЗ, сейчас как я понимаю, число увеличивается. SOCAR демонстрирует очень высокий уровень качества бензина и сервиса, что создает позитивный имидж Азербайджана как торгового партнера Украины".

Говоря об инвестициях, он отметил, что азербайджанский бизнес активно инвестирует в украинскую недвижимость, туризм и есть интерес к сельскому хозяйству Украины: "Мы знаем, что на Украине в этом году будет принят законопроект "О приватизации украинских земель", и я полагаю, что азербайджанскому бизнесу будет интересно поучаствовать в данном процессе".

Политолог предположил, что с учетом непростого экономического положения Украины и возможностей, которые имеет страна, азербайджанский бизнес будет усиливать свое присутствие в украинской экономике: "В принципе, для этого есть все условия. Мы знаем, что благодаря эффекту низкой базы на Украине, создаются условия для более выгодных инвестиций, чем в других странах".

Что касается вопросов безопасности, эксперт сказал, что в 2010 году Азербайджан закупил у Украины партию БТР и другого военного оборудования: "В настоящее время у Украины есть определенные проблемы с производством своей бронетехники. В перспективе после решения этих проблем, есть большие перспективы для экспорта БРТ и других колесных бронемашин, предположительно и танков украинского производства в Азербайджан".

Политолог считает, что при руководстве президента Украины Владимира Зеленского взаимовыгодное двустороннее сотрудничество будет только развиваться, а с учетом проводимых на Украине реформ у азербайджанского бизнеса появятся новые возможности для инвестиций: "Самое главное, что мы видим развитие двухсторонних политических и экономических отношений, и при президенте Владимире Зеленском сотрудничество в сферах энергетики, дипломатической поддержки и инвестиций будет активно продолжаться".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова).

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