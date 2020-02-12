Хикмет Гаджиев: Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности

Политика 12 февраля 2020 12:51 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности.

Как сообщает в среду Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью известной американской радиопрограмме John Batchelor show, имеющей широкую аудиторию слушателей.

«С точки зрения политического развития Азербайджан является молодой демократией. Идеальной модели демократии не существует. Но Азербайджан также принимает во внимание опыт своих друзей и партнеров, историческое наследие азербайджанского народа», - сказал он.

Гаджиев отметил, что со времени обретения независимости Азербайджану удалось выстроить нормальные и стабильные отношения практически со своими соседями, обеспечить мир и безопасность в регионе во благо азербайджанского народа, а также во благо своих региональных партнеров.

«Мы ценим поддержку США Азербайджану с первых дней независимости. Без поддержки США для Азербайджана было бы почти невозможно самостоятельно экспортировать свои природные ресурсы на международный рынок, сохранить и укреплять свою независимость, а также вносить вклад в независимость и процветание соседей», - сказал он.

Гаджиев также отметил, что в целом в доктрине своей внешней политики страна исходит из ключевой концепции нормальных и стабильных отношений с соседями.

«С Россией у нас сложились стабильные отношения на уровне партнерства, и сейчас у нас широкий диалог и взаимопонимание. Что касается Ирана, у нас многовековая история отношений с этой страной и иранским народом. Турция является еще одним важным партнером и другом Азербайджана в этом регионе. У нас с Турцией братские отношения. Таким образом, Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности», - заключил он.

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