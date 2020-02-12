Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, вначале Президент Ильхам Алиев посетил в парке Гейдара Алиева в городе Кюрдамир памятник общенациональному лидеру, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе.
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