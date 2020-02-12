Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Кюрдамирский район принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях дороги.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.