В Кюрдамире состоялась презентация агропарка ООО «Глобал Агро» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В поселке Каррар Кюрдамирского района состоялась презентация агропарка Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Агро».
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии презентации агропарка ООО «Глобал Агро» в Кюрдамире.
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