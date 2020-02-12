Али Ахмедов: радикальная оппозиция стремится к конфронтации под предлогом "протеста" против результатов выборов

Политика 12 февраля 2020 17:07 (UTC+04:00)
Али Ахмедов: радикальная оппозиция стремится к конфронтации под предлогом "протеста" против результатов выборов

БАКУ /Trend/ - Главная и очевидная реальность, после объявления предварительных результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис - очередная блестящая победа Президента Ильхама Алиева и руководимой им партии «Ени Азербайджан».

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что по предварительным результатам, кандидаты партии получили большинство голосов в 72 округах: «Это больше, чем достижения партии на выборах 2015 года. Среди завоевавших право представлять партию в Милли Меджлисе 13 - женщины, пять - люди в возрасте до 35 лет и 24 человека - дебютанты парламентских выборов. Прежде всего, уверенную победу ПЕА обусловил высокий авторитет Президента Ильхама Алиева, соответствующий проводимой им политике грандиозных подвижек в экономике, улучшения благосостояния народа, усиления международной позиции страны, опирающейся на такие фундаментальные ценности как стабильность, благополучие и безопасность, а также на концепцию широкомасштабных реформ. Победа партии в выборах должна восприниматься также как высокая оценка людьми политики реформ, успешно проводимой в Азербайджане Президентом Ильхамом Алиевым».

Ахмедов подчеркнул, что в грандиозной победе ПЕА особая роль принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, внесшей значительный вклад в развитие страны. «В действительности очередная победа ПЕА еще одно выражение глубокого доверия абсолютного большинства народа Президенту Ильхаму Алиеву, его политике. Очередной успех ПЕА, неизменно опирающейся на народную поддержку, как всегда, является, в первую очередь, победой самого народа, торжеством демократии и триумфом справедливости.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить представителей и других партий, независимых кандидатов, удостоившихся чести быть избранными в Милли Меджлис. Уверен, что они оправдают доверие избирателей, внесут свою лепту в развитие парламентских традиций в стране. Хотел бы отметить и другой результат внеочередных выборов, проведенных в Милли Меджлис, который считаю тоже очень важным. Азербайджанский народ, решительно поддерживающий политику Президента Ильхама Алиева, развитие, стабильность и благополучие в стране, в очередной раз выразил свое решительное и однозначное отношение к радикальной оппозиции, выступающей против всех прогрессивных перемен. Старания радикалов, следуя старой традиции, убедить народ «бойкотировать» выборы, так и не сумевшим участвовать в выборах, по причине полной потери общественной поддержки, пошли в итоге прахом. Высокая активность людей, которая наблюдалась в день голосования, и всенародная поддержка политики Президента являются очевидными тому причинами, как и участие в них беспрецедентного количество кандидатов - более 1300. Следует отдельно отметить и другой момент, огорчивший радикалов. Это высокий интерес международных организаций к выборам, прибытие в Азербайджан до 900 международных наблюдателей, следивших за отдельными этапами избирательной кампании и избирательным процессом. Высокая оценка выборов со стороны их абсолютного большинства может считаться одним из главных доказательств того, что кампания была проведена в соответствии с демократическими принципами, в условиях открытой конкуренции и прозрачности. Вопреки ожиданиям радикалов, международные наблюдатели разнесли в пух и прах их планы очернить парламентские выборы. На самом деле это не просто поражение радикалов, но в полном смысле слова - крах. К сожалению, радикальная оппозиция, смыслом жизни которой стало всячески бросать тень на демократический имидж Азербайджана, не унимается и после выборов, и в соответствии с волей заказчиков, под предлогом "протеста" против результатов, пытается создать конфронтацию, нарушить стабильность. Но, сегодня, как и прежде, все усилия радикальной оппозиции, объявившей себя пятой колонной, пропали втуне. Это происходит так, во-первых, потому, что им противостоит народ, который высоко ценит развитие и стабильность в стране, а во-вторых, неудачная радикальная оппозиция, неспособная заслужить уважение народа, как и всякая пятая колонна, сама по себе и недееспособна и бездарна. Может, в этом смысле Азербайджану повезло», - добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что выборы 9 февраля, ставшие частью политической истории страны, вновь подтвердили, что в политической и общественной среде Азербайджана радикализму места нет: «Это мнение и воля народа. Чем раньше это осознает радикальная оппозиция, настолько будет лучше, и в первую очередь для нее самой. Позади предвыборные страсти. И избиратели, выразившие свою волю, и победители избирательной гонки принимают поздравления. Хотел бы отдельно отметить и выразить благодарность многочисленным волонтерам партии, внесшим существенный вклад в успешное завершение избирательной кампании. Ну, а главные победители выборов, очевидно, азербайджанский народ и его лидер Президент Ильхам Алиев. И неоспоримым подтверждением сказанного стали поздравления глав Турции, России и других государств».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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