Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы правящей партии "Ени Азербайдажан" на парламентских выборах.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления по случаю состоявшихся 9 февраля в стабильной и демократической обстановке выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, в которых одержала победу возглавляемая Вами партия «Ени Азербайджан».

Уверен, что плодотворная деятельность вновь сформированного парламента будет способствовать прогрессу общественно-политической и экономической сфер жизни республики, ускоренному развитию Азербайджана, а также повышению авторитета государства на международной арене.

Несомненно, совместными усилиями всеобъемлющие и взаимовыгодные партнерские отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, основанные на принципах стратегического партнерства, будут и далее укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в Вашей ответственной работе, а дружественному азербайджанскому народу – мира и постоянного развития", - говорится в поздравительном письме.