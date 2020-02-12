Президент Ильхам Алиев внес поправки в Протокол об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного Совета

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ "Об утверждении "Протокола об изменении "Протокола об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного совета между правительством Азербайджана и Межгосударственным советом уполномоченных представителей по авиации и использованию воздушного пространства" от 24 ноября 2015 года"".

Согласно указу, утверждается "Протокол об изменении "Протокола об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного совета между правительством Азербайджана и Межгосударственным советом уполномоченных представителей по авиации и использованию воздушного пространства" от 24 ноября 2015 года".

Кабинету министров поручено принять меры по выполнению пунктов Протокола, указанных в части 1 настоящего Указа, после его вступления в силу.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление Межгосударственному совету уполномоченных представителей по авиации и использованию воздушного пространства о выполнении необходимых для вступления в силу Протокола внутригосударственных процедур.