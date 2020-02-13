Народ Азербайджана избрал в парламент достойных депутатов - эксперт

БАКУ/Trend/ - Проведенные 9 февраля в Азербайджане парламентские выборы были высоко и удовлетворительно оценены многими международными организациями, включая ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ. Прошедшие в этом году выборы в Азербайджане были оценены как результат демократических реформ в стране. Однако, есть ряд сил, которые пытаются дискредитировать выборы и Азербайджан в целом, несмотря на положительные оценки международного сообщества.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя незаконные действия отдельных лиц, желавших вызвать панику в стране после парламентских выборов.

По его словам, более 800 международных наблюдателей и групп журналистов, наблюдавших за выборами, однозначно оценили результаты выборов как пример прозрачности и демократии.

"Каждая оценка свидетельствовала о соблюдении принципов демократии и транспарентности в Азербайджане, что является результатом успешных политических реформ, проводимых в стране", - сказал Гулиев.

Главред газеты добавил, что несмотря на все это, ряд деструктивных сил, так называемая оппозиция, желающая подорвать стабильность в стране, предприняла безуспешные попытки для того, чтобы скрыть беспочвенность своих провокационных заявлений. Гулиев отметил, что эти действия являются результатом политической игры проармянских антиазербайджанских организаций.

"Интересно, что такие "силы" неожиданно активизировались именно после положительных оценок международных организаций по результатам выборов", - сказал эксперт.

Главред газеты отметил, что безуспешные попытки 5-10 человек явно оказались тщетными и не получили поддержки среди народа.

Гулиев сказал, что народ Азербайджана выразил свою волю и избрал в Милли Меджлис тех депутатов, которых считал достойными для поддержки их идей на государственном уровне.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Гюнель Зейналова).