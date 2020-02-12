Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Кюрдамирский район принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, информируя главу государства о проделанной работе, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал:

- Господин Президент, согласно Вашим распоряжениям в последнее время в Кюрдамирском районе за счет инвестиционных расходов реализованы три дорожных проекта. Первый из них – 33-километровая дорога Пирили-Мурадхан-Сор-Сор. Она берет начало от автомобильной дороги Баку-Кюрдамир-Евлах номер 2 и соединяется с дорогой Агсу-Кюрдамир-Имишли республиканского значения. Начинается с 184-го километра имишлинской дороги и протянулась на 29 километров, 4 километра – ответвление, ведущее в село Мурадханлы. Дорога относится к 4-й технической категории. Ранее ее нельзя было назвать дорогой, она была грунтовой. Сейчас это прекрасная дорога с асфальтовым покрытием толщиной 12 сантиметров. Это означает улучшение дорожных условий 6 населенных пунктов с населением 7 тысяч человек. На этих фотографиях отражено прежнее состояние дороги. Эта дорога проходила через вспаханное поле. А это – нынешняя дорога, проложенная в тех же местах.

Второй наш дорожный проект - дорога Кяррар-Беюк Кенгерли протяженностью 37 километров. Эта дорога служит 7 населенным пунктам с населением 6 тысяч человек. И она 70-80 лет была грунтовой, не было ни асфальтового, ни гравийного покрытия. Мы восстановили и мост, построенный в 60-х годах прошлого века.

А третья дорога соединяет Кюрдамир с агсуинской дорогой. Эта дорога обслуживает 7 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек.

Следующая дорога - берущая начало с 197-го километра магистрали Баку-Алят дорога Гарасу-Шильян. Эта дорога протяженностью 14 километров построена на основания Распоряжения, подписанного Вами в 2019 году. Только 2-километровая часть этой дороги имела асфальтовое покрытие. Сегодня проложена дорога с асфальтовым покрытием толщиной 12 сантиметров, служащая населению численностью 8 тысяч человек.

Президент Ильхам Алиев: В Кюрдамирском районе проведена работа по ремонту дорог, однако состояние почти 50 процентов дорог все еще плохое. Мы должны отремонтировать и их. Оставшуюся половину должны завершить в течение ближайших нескольких лет.

Салех Мамедов: И в этом году есть Ваше Распоряжение, господин Президент. В Кюрдамире уже началось строительство дороги протяженностью 18 километров. В распоряжениях предусмотрено завершение строительства этих дорог до 2023 года.

Президент Ильхам Алиев: Вообще, в этом районе дорожная инфраструктура в очень плохом состоянии. Сейчас в Азербайджане очень редко встречаются такие грунтовые дороги.

Глава Исполнительной власти района Джейхун Джафаров: Господин Президент, только в 2019 году заасфальтированы 88,2 километра сельских дорог.

Салех Мамедов: 80 километров из них за счет инвестиционных расходов, а 8 километров - за счет целевых бюджетных средств.

Президент Ильхам Алиев: Это предусмотрено и в программе регионального развития. Поэтому после завершения четвертой программы не должно остаться ни одной неотремонтированной дороги.

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Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

После этого была сделана фотография на память.

Отметим, что на новой дороге установлены дорожные знаки и указатели, сигнальные столбы и автобусные остановки, нанесена дорожная разметка полосы. Строительство автомобильной дороги сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения трех населенных пунктов с районным центром.