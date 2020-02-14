Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.

"Как вам известно, моим распоряжением этот год объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров". Это говорит о том, что Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению. Проведенная только что для меня презентация на стендах еще раз показывает многосторонность деятельности азербайджанских волонтеров", - сказал глава государства.

По его словам, волонтерское движение в нашей стране по существу началось в центрах ASAN xidmət. "Основная задача заключалась в том, чтобы молодые талантливые жители нашей страны, включившись в эту работу, оказывали помощь гражданам, чтобы в Азербайджане началось волонтерское движение и в этой области был достигнут серьезный прогресс. Потому что начало деятельности центров ASAN xidmət по существу придало импульс и волонтерскому движению. Только после этого волонтерское движение и волонтерская деятельность получили широкий размах. В проведенных в нашей стране престижных международных соревнованиях, в том числе первых Европейских играх, Играх исламской солидарности, волонтеры сыграли очень активную роль, им принадлежат большие заслуги в успешном проведении этих игр. Я вижу, что в настоящее время волонтерское движение и волонтерская деятельность приобрели более широкие масштабы. Волонтеры очень активны как в мероприятиях на тему патриотизма, экологического баланса, так и в области искусства, культуры и других сферах. В то же время деятельность волонтеров очень важна и в укреплении международных связей нашей страны. Неслучайно авторитетные международные организации мира, в том числе ООН и другие организации, высоко оценивают как деятельность центров ASAN xidmət, так и возникшее и развивающееся в Азербайджане волонтерское движение", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Во многих странах, в том числе в Азербайджане, есть организации, структуры, общественные объединения, объединяющие молодежь, добавил он.

"Однако считаю, что волонтерское движение занимает особое место среди этих общественных организаций, так как азербайджанские волонтеры и патриотичны, и образованны, и талантливы, они олицетворяют азербайджанскую молодежь и ее талант. Потому что волонтерство по существу соответствует нашему национальному характеру. Милосердие, доброта, взаимопомощь, культурное обхождение - все это несокрушимые ценности, записанные в наш генетический код. Просто волонтеры, объединяя в себе все эти свойственные нашему народу положительные черты, признаки, действуют сегодня как целое движение. Неслучайно к волонтерам в азербайджанском обществе, в том числе в центрах ASAN xidmət, относятся с огромной симпатией. Вы - волонтеры и сотрудники центров ASAN xidmət видите и знаете это. На самом деле деятельность центров ASAN xidmət и господствующие здесь дисциплина, культура, честность стали большим новшеством в азербайджанском обществе и революцией в области общественных услуг, в то же время это было неожиданным и для граждан, обращающихся в эти центры. Потому что общественные услуги, к сожалению, всегда являлись проблемной сферой в нашей стране. Граждане, вынужденные терять дни, недели, обращаясь в те или иные государственные структуры, испытывали трудности в обеспечении своих справедливых требований. Волокита, взяточничество, коррупция, бескультурье, к сожалению, были признаками, свойственными сектору общественных услуг. Сегодня ничего этого в центрах ASAN xidmət нет. В то же время прекрасная атмосфера, сложившаяся в центрах ASAN xidmət, позитивно влияет и на другие сферы жизни нашей страны. Поэтому я особо ценю деятельность и волонтерского движения, и центров ASAN xidmət. Это не просто оказание сотен услуг в одном здании, это, по существу, новый облик обновляющегося Азербайджана. Это - очередной успех современного государства", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.