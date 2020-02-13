В Кюрдамире состоялась презентация агропарка ООО «Глобал Агро» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в поселке Кяррар Кюрдамирского района состоялось открытие агропарка Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Агро".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что принимаемые в Азербайджане меры по развитию предпринимательства, реализуемые государственные программы демонстрируют динамику социально-экономического развития нашей страны. Сегодня в Азербайджане предприниматели получают от государства и моральную, и политическую, и экономическую поддержку. Начало деятельности в регионах новых заводов, фабрик и других производственных предприятий не только устраняет проблему безработицы, но и выявляет механизмы эффективного использования потенциала регионов. В настоящее время на территории площадью 262 тысячи гектаров по 33 районам высокими темпами продолжается работа по созданию 51 агропарка и крупных фермерских хозяйств общей стоимостью 2,4 миллиарда манатов. На первом этапе на территории площадью 153 тысячи гектаров приступили к деятельности 33 агропарка и крупных фермерских хозяйства, которым оказана государственная поддержка общей стоимостью 1,1 миллиарда манатов, а на территории площадью 109 тысяч гектаров ведутся проектирование или строительно-монтажные работы в 18 агропарках и крупных фермерских хозяйствах, которым оказана государственная поддержка общей стоимостью 1,3 миллиарда манатов. 16 из этих агропарков и крупных фермерских хозяйств начали действовать в 2019 году.

В рамках мер государственной поддержки агропаркам и крупным фермерским хозяйствам вложены 535 миллионов манатов, в том числе в необходимую инфраструктурную работу 339 миллионов манатов государственных капиталовложений, а на создание 27 агропарков и крупных фермерских хозяйств общей стоимостью 780 миллионов манатов выделены льготные государственные кредиты на сумму 196 миллионов манатов. Наряду с этим, 45 проектам по 23 агропаркам и крупным фермерским хозяйствам общей стоимостью 759 миллионов манатов выданы документы поощрения инвестиций, сэкономлены средства в размере свыше 25 миллионов манатов. Одним из новых агропарков, созданных в нашей стране, является агропарк ООО "Глобал Агро".

Руководитель предприятия Рамазан Мирзоев проинформировал главу государства о направлениях деятельности агропарка.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

Главе государства были представлены образцы продукции, которая будет здесь производиться. Было сообщено, что агропарк, расположенный на территории поселка Кяррар и села Пирили, охватывает территорию площадью 2 тысячи гектаров. На создание предприятия общей стоимостью 30 миллионов манатов был выдан льготный кредит в размере 1 миллиона манатов, вложены государственные капиталовложения в размере 8,1 миллиона манатов. В том числе, на проводимую на территории мелиоративную работу израсходованы средства в размере 7,9 миллиона манатов, на обеспечение газом и электричеством по 100 тысяч манатов, сэкономлены средства в размере 600 тысяч манатов. На предприятии установлено самое современное оборудование, произведенное не только в нашей стране, но и компаниями Турции и Бельгии. До настоящего времени для орошения участка площадью 60 гектаров закуплены оросительные установки барабанного типа, 27 единиц техники и агрегатов. В агропарке построены склад вместимостью 18 тысяч тонн, участок сортировки и расфасовки семян мощностью 10 тонн в час, здания для офиса и лаборатории, навес для техники. В прошлом году на 942 гектарах был засеян ячмень, на 128 гектарах – пшеница, на 30 гектарах – бахчевые культуры. Пока работой здесь обеспечены 17 человек, в ближайшем будущем планируется создать более 60 рабочих мест.

Президент Ильхам Алиев дал поручения по эффективному использованию возможностей предприятия.