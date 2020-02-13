Состоялось открытие Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялось открытие Кюрдамирского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии филиала принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что на предприятии будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников. В здании созданы ткацкая мастерская, кабинет художника, склад, столовая, медпункт, зал продажи ковров и др. подразделения. В мастерской на 43 станках будут ткать азербайджанские ковры различных размеров. Преимущество будет отдаваться производству оригинальных ковров с орнаментами, которые свойственны коврам, создаваемым в населенных пунктах Агдашского, Агсуинского, Гейчайского, Гаджигабульского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Гахского, Габалинского, Гобустанского, Огузского, Сальянского, Шамахинского, Шекинского, Уджарского, Загатальского и Зардабского районов. Эти орнаменты подготовлены художниками "Азерхалча" на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями различных цветов и инструментами. Ткачихи – жители города Кюрдамир и других населенных пунктов Кюрдамирского района. Они несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь "Азерхалча", совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества. Учебно-подготовительные курсы продолжат работу и после начала деятельности филиала, их выпускники получат сертификаты ОАО "Азерхалча". В зале для продажи будут организовываться выставки и продажа ковров и ковровой продукции ОАО "Азерхалча".

Глава государства встретился с ковроделами.

Приветствуя коллектив предприятия, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Поздравляю вас с открытием ковровой фабрики, желаю вам успехов. Рад, что и в Кюрдамирском районе открывается ковровая фабрика. В последнее время в этом направлении проводится большая работа. В наших планах – открыть 32 фабрики, из них одиннадцать уже действуют. Одна сегодня официально открывается в Кюрдамирском районе. По предоставленной мне информации, здесь создано около 100 рабочих мест для женщин. Это очень позитивный факт. С одной стороны, мы обеспечиваем работой граждан, особенно женщин. С другой стороны, будет развиваться наше древнее искусство, искусство ковроткачества. А вы продолжаете это искусство, делитесь с молодым поколением своим опытом и знаниями. Таким образом, вы приобретаете новые возможности для себя, в то же время вносите важный вклад в будущее успешное развитие нашей страны. Потому что ковроделие является нашим древним искусством, а ковры - это экспортно ориентированная продукция. Сейчас наша основная задача - увеличить экспорт в ненефтяном секторе.

В мире есть очень большой спрос на азербайджанские ковры. Зарубежные гости, приезжающие в нашу страну, проявляют большой интерес к коврам. Учитывая, что в прошлом году в нашу страну приехали 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей, и в этом году их число еще более увеличится, то возрастет и спрос на наши ковры. У вас будет больше работы. Здесь вы обеспечены хорошей зарплатой, у вас прекрасные условия работы. Можно сказать, что все работники на фабриках, открывшихся в последнее время по линии "Азерхалча", довольны.

Ковровщицы: И мы довольны. Большое спасибо, мы признательны Вам. Желаем Вам долгих лет жизни. Да хранит Вас Аллах.

Ковровщица Емян Абдурахманова: Господин Президент, добро пожаловать в наш район, на наше предприятие. Мы ждали Вас с чувством большой гордости. Мы рады, что Вы приехали на встречу с нами. От имени всех женщин, представляющих интеллигенцию Кюрдамирского района, наших пожилых матерей, ткачих выражаю Вам глубокую признательность. Господин Президент, целую Вас, Вашу семью, детей и внуков. Пусть Аллах дарует Вам крепкое здоровье и долгую жизнь, чтобы Вы продолжали наследие общенационального лидера Гейдара Алиева.

Уважаемый Президент, да наступит тот день, когда Вы подпишете распоряжение о дне Победы.

Господин Президент, простите, может, я много говорю. Ковровая фабрика в Кюрдамире начала действовать в 30-е годы прошлого века. Наши матери, бабушки продолжали это дело, и мы продолжали. В 1989 году в Кюрдамире была открыта ковровая фабрика. Мы собрали всех девушек. Сначала фабрика была только в селе Шильян Кюрдамирского района. После открытия ковровой фабрики в самом городе Кюрдамир, в селах Еникенд, Кехнебазар, Кохунлу, Шильян были созданы цеха. Однако между теми и этими цехами очень большая разница. Есть большая разница и в технической оснащенности, и в орнаментах. Новые цеха играют очень большую роль в продаже нашей продукции. Встречаясь с нашими девушками, я говорю: помните те условия работы? Наша сегодняшняя прекрасная мастерская обустроена по с европейским стандартам. Да дарует Аллах здоровье и нашему Президенту, и Мехрибан ханым. Вы цените наше искусство, делаете все, чтобы оно жило. После 2001 года фабрика остановила свою работу. Когда у меня, как специалиста по коврам, женщины спрашивали почему не работает ковровая фабрика, я стеснялась отвечать. А сейчас я испытываю чувство большой гордости.

Господин Президент, от имени не только ковровщиц, но и всех старейшин Кюрдамира выражаю вам признательность. Вы устранили разницу между городом и деревней. Сегодня жители сел также пользуются газом, бесперебойно обеспечиваются электроэнергией, водой.

Господин Президент, в мае 2017 года по случаю годовщины Открытого акционерного общества "Азерхалча" Вы наградили меня медалью "Терегги" как передового специалиста по коврам. Я сказала на конференции, чтобы слышали все ткачихи Кюрдамира: эта медаль не только моя, но и всех ковровщиц.

Сегодня в нашем городе открылся Центр АSAN xidmət. Построены все административные здания. Какое бы административное управление, организацию мы ни посещали, везде нас встречают с улыбкой, вежливо провожают. И все это благодаря Вам. Этого никто не забудет.

Господин Президент, из села Шильян в город нам приходилось ехать больше полутора часов. Сейчас мы за 5 минут доезжаем до самых отдаленных уголков села Шильян. Я целую Вас от имени всех пожилых матерей, благодарю Вас, признательна Вам. Да упокоит Аллах души Ваших отца и матери. Пусть их души всегда будут Вам опорой. От имени всех матерей я целую Вас, Ваших детей, Мехрибан ханым. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю за добрые слова.

Емян Абдурахманова: Большое спасибо. Это слова, идущие от сердца, искренние слова.

Президент Ильхам Алиев: Знаю. Вы абсолютно правы. В Кюрдамирском районе в последнее время произошли очень большие изменения. Сегодня я на открытии центра ASAN xidmət сказал, что впервые как Президент приехал в Кюрдамир в 2005 году. В то время были проблемы со светом. Можно сказать, не было дорог, не было газификации, и воды не было, не было рабочих мест. В результате принятия комплексных мер мы постепенно решили все эти вопросы. В первую очередь должно быть снабжение электроэнергией, после этого все села Кюрдамира должны быть обеспечены газом. Пока не газифицированы всего два села. Это будет сделано в нынешнем или следующем году. Таким образом, будет 100-процентная газификация. Отремонтирована половина - 50 процентов дорог. Оставшиеся 50 процентов мы полностью отремонтируем до 2023 года. Проблема с питьевой водой в городе Кюрдамир была решена в 2013 году. В селах были установлены водоочистные сооружения модульного типа, будут установлены более 40 новых сооружений. Для создания рабочих мест открылась такая прекрасная фабрика. Сейчас вы увидите, какие красивые комплекс ASAN Həyat, центр ASAN xidmət. Там будут оказываться 320 видов услуг. В то же время там будут действовать прекрасные кафе, общественные места, кинотеатр, места для развлечений детей. То есть, сформирован общественный центр. Создание такого центра именно в Кюрдамире свидетельствует об особом отношении к району, так как этот центр будет обслуживать 6 районов.

Создание ковровой фабрики имеет особое значение. Потому что, как отметили и вы, мы, можно сказать, теряли это искусство в регионах. В регионах только в домах были станки, оставшиеся со старых времен. Ткачихи работали в индивидуальном порядке. Можно сказать, не было заказов, сотканные ковры невозможно было продать. Вам хорошо известно, что для создания ковра необходимы оборудование, средства, материальные возможности.

Емян Абдурахманова: Слава Аллаху, все есть.

Президент Ильхам Алиев: Как ткать без всего этого? И куда продать сотканный ковер? Поэтому наше искусство ковроделия, можно сказать, оставалось только в городе Баку. Однако в каждом нашем регионе есть своя школа ковроделия. Поэтому цель создания 32-х фабрик по стране заключалась в том, чтобы это искусство в регионах жило, чтобы привлекались женщины, чтобы им были созданы прекрасные условия, чтобы они зарабатывали хорошие деньги, чтобы это приносило пользу гражданам и государству. Мы добиваемся этого. Уверен, что все сотканные здесь ковры будут достойны самой высокой цены, и вы посредством этих фабрик передадите это искусство молодежи. Я вижу, что среди вас есть молодые девушки, они наберутся опыта, затем привлекут своих детей. Таким образом, наше древнее искусство ковроделия будет жить вечно. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов. Спасибо.

Ковровщицы: Большое спасибо, мы признательны Вам.

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Затем глава государства срезал ковер, сотканный на предприятии.

В заключение была сделана фотография на память.