Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО)

Политика 13 февраля 2020 12:08 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила спортсменов и тренеров сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавших 6 медалей на чемпионате Европы в Риме.

В публикации говорится: "Наш очередной большой успех в сфере спорта! Впервые в своей истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевав на проводимой в столице Италии Риме чемпионате Европы 6 медалей, в командном зачете заняла второе место. Искренне поздравляю порадовавших весь азербайджанский народ своей блестящей победой наших спортсменов - обладателей золотой медали Санана Сулейманова и Рафига Гусейнова, обладателей бронзовой медали Эльданиза Азизли, Мурада Базарова, Ульви Ганизаде и Ислама Аббасова и их тренеров, желаю им новых достижений и побед!

Наша команда по греко-римской борьбе, представляющая Азербайджан в Риме: Главный тренер - Александр Тараканов
Старший тренер - Ровшан Байрамов
Личные тренеры:
Тренер Сенана Сулейманова (золотая медаль 77 кг) Азер Гусейнов
Тренер Рафига Гусейнова (золотая медаль 82 кг) Радик Гусейнов
Тренер Эльданиза Азизли (бронзовая медаль 55 кг) Турадж Гусейнли
Тренер Мурада Базарова (бронзовая медаль 60 кг) Вагиф Фейзуллаев
Тренер Ульви Ганизаде (бронзовая медаль 72 кг) Эльнур Музаффаров
Тренер Ислама Аббасова (бронзовая медаль 87 кг) Бахадур Газиев"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии построят объездную дорогу
В Грузии построят объездную дорогу
Импорт и потребление топлива в Грузии сократились
Импорт и потребление топлива в Грузии сократились
В высокогорных поселениях Грузии установлены солнечные панели
В высокогорных поселениях Грузии установлены солнечные панели
Loading Bars
Лента новостей
Названа сумма вложений в транспортные и инфраструктурные проекты в Турции Турция 12:21
Российская строительная компания заинтересована в туркменском рынке Строительство 12:18
Все инстанции Азербайджана действуют скоординированно в борьбе с коронавирусом - агентство Общество 12:17
Идрис Исаев: Азербайджан уделяет особое внимание подготовке специалистов по техническим специальностям ИКТ 12:14
В Грузии построят объездную дорогу Транспорт 12:11
В прошлом году Турцию посетили свыше 250 тысяч туристов из Узбекистана Турция 12:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза (ФОТО) Политика 12:09
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана по греко-римской борьбе с успехом на чемпионате Европы в Риме (ФОТО) Политика 12:08
Импорт и потребление топлива в Грузии сократились Энергетика 12:05
В Азербайджане будет создана клиника пищевой безопасности Общество 12:04
Эльмир Велизаде: Доходы от ИКТ в Азербайджане в 2019 году превысили $2 миллиарда ИКТ 12:04
Узбекистан проведет тендер на управление аэропортами страны Тендеры 12:02
В Баку продается вилла стоимостью в 4 млн манатов Общество 11:59
Производительность завода "Этилен-полиэтилен" по этилену увеличится более чем вдвое Энергетика 11:57
В прошлом году Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 11:56
ЕАБР поддержит строительство кольцевой автодороги в Казахстане Транспорт 11:54
Компания «Aladdin Middle East Ltd» расширяет территорию разведки нефти и газа в Турции Энергетика 11:54
В высокогорных поселениях Грузии установлены солнечные панели Энергетика 11:52
Эффективное управление бизнесом посредством «Мой Бизнес Wi-Fi» от Azercell! Энергетика 11:49
Станислав Ткаченко: Уже сегодня Азербайджан лидирует в области цифровых технологий Политика 11:43
В Азербайджане объявлен прием в резидентуру Общество 11:40
В Узбекистане выросло количество предприятий с иностранным капиталом Бизнес 11:30
Ниязи Сафаров: Азербайджан провел большую работу в сфере развития цифровой экономики Бизнес 11:21
BirBank принял участие в «Visa Cashless Forum» Финансы 11:19
Обнародованы наиболее убыточные виды страхования в Азербайджане в 2019 году Экономика 11:14
Азербайджан проголосовал за будущее - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:12
Казахстан эвакуировал из Китая еще более 200 человек Казахстан 11:07
Назначен замминистра экономики Азербайджана Экономика 11:00
Народ Азербайджана избрал в парламент достойных депутатов - эксперт Политика 11:00
Модернизация ПО "Азеркимья" завершится в III квартале текущего года Энергетика 10:56
В Индонезии произошло извержение самого активного в стране вулкана Другие страны 10:45
Южная Корея ограничила въезд для побывавших в Хубэе Другие страны 10:45
В прошлом году через Дарданеллы проследовало более 40 тыс. судов Турция 10:43
Грузия добилась значительных успехов в повышении конкурентоспособности своей экономики Финансы 10:43
Нигерийская авиакомпания закупает 100 самолетов у Airbus Другие страны 10:40
Российский КАМАЗ обсуждает с Туркменистаном совместные проекты Бизнес 10:34
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:29
Россия начнет электрификацию железнодорожной линии в Иране Экономика 10:29
В Азербайджане завершается прием заявлений в магистратуру Общество 10:25
Центр развития МСБ в Хачмазе предлагает предпринимателям свои услуги (ФОТО) Экономика 10:24
В Баку еще один человек с подозрением на коронавирус помещен в клинику Происшествия 10:11
Туркменистан и Румыния провели межмидовские консультации Туркменистан 10:11
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Индия подготовила к визиту Трампа два оборонных контракта с США на $3,5 млрд Другие страны 10:02
В Китае из-за коронавируса умерли 1368 человек Китай 09:58
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:55
Назначен новый министр нацбезопасности Туркменистана Туркменистан 09:49
Оператор казахстанской почтовой сети закупит топливо Тендеры 09:49
В январе 2020 года в Турции выросли грузоперевозки авиатранспортом Турция 09:44
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде США 09:42
Трех китайских чиновников уволили на фоне ситуации с коронавирусом Китай 09:36
ОЭСР положительно оценили реализацию бизнес-стратегии в Грузии Бизнес 09:35
Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 февраля Финансы 09:35
В 2019 году Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 09:34
Вырос экспорт Турции в страны D-8 Турция 09:29
Грузия и Узбекистан улучшат экономическое сотрудничество Бизнес 09:22
В прошлом году незначительно сократилось число грузинских туристов, посетивших Турцию Турция 09:21
Турция сократила товарооборот с Ираном на более чем $3 млрд Турция 09:09
В Гонконге из-за коронавируса продлили учебные каникулы до 16 марта Китай 09:03
Глава МИД ФРГ: Принятие СБ ООН резолюции по Ливии приблизило решение конфликта Европа 08:44
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии Другие страны 08:27
Не менее 14 человек погибли в результате ДТП в Индии Другие страны 08:14
МФК переориентирует свою деятельность в Узбекистане - региональный директор Бизнес 08:01
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 миллионов В мире 07:39
Партия экс-президента Боливии добивается его регистрации кандидатом в сенат В мире 07:22
Число жертв нападения в Нигерии возросло до 21 человека Другие страны 07:01
В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников Китай 06:42
Египетские археологи обнаружили более 80 древних захоронений Арабские страны 06:19
Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников в США и Канаде В мире 05:58
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310 Китай 04:57
Четыре человека погибли при крушении самолета в Колумбии Другие страны 04:29
Йемен обвинил хуситов в сокращении гумпомощи от ряда стран и ООН Арабские страны 04:14
Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году США 03:26
Испанская полиция раскрыла детали задержания экс-главы Pemex Европа 02:54
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Гонконг Израиль 02:31
Совбез ООН утвердил итоги берлинской конференции по Ливии В мире 02:04
В минобороны Турции заявили о нейтрализации еще 55 сирийских военных Турция 01:47
Сирийские войска выбили террористов из трех поселков к западу от Алеппо Арабские страны 01:19
Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану США 00:57
В США и Саудовской Аравии согласны с необходимостью скорейшей деэскалации в Йемене Арабские страны 00:43
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусов в Китае В мире 00:21
Рафик Гусейнов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе Общество 12 февраля 23:51
В Лондоне выявили первый случай заражения новым коронавирусом Европа 12 февраля 23:36
Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном США 12 февраля 23:22
Huawei опровергла заявления о доступе к данным пользователей мобильных сетей Китай 12 февраля 23:07
ВОЗ продлила на три месяца международный режим ЧС для вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго Другие страны 12 февраля 22:39
В НАТО заявили о поддержке Турции независимо от ситуации в Идлибе В мире 12 февраля 22:25
В США заявили, что не поддерживают действия Турции в Ливии США 12 февраля 22:11
Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 году В мире 12 февраля 21:58
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности В мире 12 февраля 21:34
Иностранцы-нарушители ПДД обязаны оплатить свои штрафы перед выездом из страны - ГДП Азербайджана Общество 12 февраля 21:20
Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд В мире 12 февраля 21:09
В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex Европа 12 февраля 21:01
В Азербайджане начали выращивать четыре новых сорта картофеля Общество 12 февраля 20:55
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов Бизнес 12 февраля 20:49
Золотодобывающая компания в Азербайджане погасила долг крупному банку Бизнес 12 февраля 20:42
Центральный банк Азербайджана привлек банковские средства Финансы 12 февраля 20:40
Президент Ильхам Алиев внес поправки в Протокол об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного Совета Политика 12 февраля 20:38
ИВ города Баку разрешила оппозиции провести митинг Азербайджан 12 февраля 20:26
Агентство по развитию МСБ Азербайджана наладит сотрудничество с германской ассоциацией BVMW (ФОТО) Бизнес 12 февраля 20:17
Все новости