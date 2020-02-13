Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза (ФОТО)
БАКУ/Trend - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
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