Хикмет Гаджиев: После последних выборов в Европарламенте появились некоторые силы с радикальным, шовинистским и исламофобским мышлением

БАКУ /Trend/ - С разочарованием хотел бы отметить, что по окончании последних выборов в Европарламенте объявились некие силы с радикальным, шовинистским и исламофобским мышлением. Группа социалистов и демократов Европарламента уже дважды выступила с голословным заявлением по Азербайджану.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление Группы социалистов и демократов Европарламента «До тех пор, пока Азербайджан не будет соблюдать фундаментальные права человека, новое соглашение с ЕС ратифицировано не будет», сообщает в четверг Trend.

«Во-первых, соглашение с ЕС еще даже не подписано. Во-вторых, несколько ранее Европарламент сообщал, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане. Если честно, то это их заявление удивило нас. У Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом, и мы даже не направляли Европарламенту приглашение наблюдать за выборами. После парламентских выборов, проведенных девятого февраля, ЕС заявил, что готов продолжать диалог с Азербайджаном и тесно сотрудничать со страной. Азербайджан тоже готов продолжать сотрудничество с ЕС», - отметил помощник Президента Азербайджана

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)