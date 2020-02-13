Аннулированы результаты выборов по 80-му Имишли-Бейлаганскому избирательному округу

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана были рассмотрены обращения нескольких кандидатов от 80-го Имишли-Бейлаганского избирательного округа.

Как сообщает в четверг Trend, в обращении было отмечено, что на некоторых избирательных участках избирательные бюллетени были обрезаны заранее, пальцы избирателей не были обработаны невидимым составом, создавались помехи участию наблюдателей в процессе подсчета голосов .

В ходе заседания было сообщено, что в 11 протоколах из 49 результаты голосования не позволяют определить волю избирателей. Число бюллетеней извлеченных из урн и число избирателей не совпадают. После обсуждений экспертная группа пришла к выводу, что результаты выборов по данному округу должны быть признаны недействительными. Решение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев.)