ЦИК Азербайджана рассмотрел обращение БДИПЧ ОБСЕ в связи с парламентскими выборами (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:20)

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сегодня проходит заседание в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания рассматриваются обращения в связи с выборами, в том числе было рассмотрено обращение наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Отметим, что БДИПЧ ОБСЕ 11 февраля обратилась в ЦИК Азербайджана в связи с проведенными девятого февраля парламентскими выборами. Руководитель миссии обратился, с тем, чтобы аккредитация одного из наблюдателей - Айгюнь Аттар была аннулирована.

После обсуждения вопрос об аннулировании аккредитации Айгюнь Аттар был поставлен на голосование и принят большинством голосов.

Заседание ЦИК продолжается.