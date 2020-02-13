ЦИК Азербайджана рассмотрел обращение БДИПЧ ОБСЕ в связи с парламентскими выборами (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сегодня проходит заседание в связи с парламентскими выборами.
Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания рассматриваются обращения в связи с выборами, в том числе было рассмотрено обращение наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Отметим, что БДИПЧ ОБСЕ 11 февраля обратилась в ЦИК Азербайджана в связи с проведенными девятого февраля парламентскими выборами. Руководитель миссии обратился, с тем, чтобы аккредитация одного из наблюдателей - Айгюнь Аттар была аннулирована.
После обсуждения вопрос об аннулировании аккредитации Айгюнь Аттар был поставлен на голосование и принят большинством голосов.
Заседание ЦИК продолжается.