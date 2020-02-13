Российско-азербайджанские отношения всегда эволюционировали по своему уникальному историческому пути - эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Российской Федерации видит в официальном Баку надежного партнера, как в регионе, так и в целом на международной арене.

Об этом сказал Trend советник председателя Ассоциации Азербайджанской молодежи "Симург" в Санкт-Петербурге Эльдар Ализаде.

Эксперт отметил, что российско-азербайджанские отношения всегда эволюционировали по своему уникальному историческому пути: «Сегодня мы можем наблюдать, как Россия и Азербайджан видят друг в друге надежных партнеров и соседей, в сфере двустороннего сотрудничества развиваются гуманитарные, культурные и образовательные направления. Благодаря независимой внешней политике Азербайджана, основанной на выстраивании равноправных и взаимовыгодных отношениях с соседями, отношения между Россией и Азербайджаном развиваются динамично».

Ализаде считает, что в развитии молодежного сотрудничества, между молодежью двух стран необходимо проводить диалог в самых различных сферах: «Например, этому могут поспособствовать неправительственные организации двух стран, проведение тренингов, круглых столов, поддержка молодежных и студенческих ассоциаций и организаций, которые каждый день работают в этой сфере».

По его словам, одним из самых перспективных направлений в российско-азербайджанских отношениях было и остается – гуманитарное направление: «Это та сфера, которая развивалась и развивается, независимо от государственных отношений. С 1991 года российско-азербайджанские отношения укреплялись и были мостом связи между странами.

Я вижу развитие этой сферы в углублении культурных связей, увеличении национальных центров. Кроме этого, не стоит забывать и «народную дипломатию». В России и Азербайджане проживают огромные национальные общины азербайджанцев и русских, соответственно. «Диалог культур» может привнести в российско-азербайджанские отношения укрепление взаимопонимания культур, восприятия национальных особенностей, способствуя сближению народов и развенчанию устоявшихся стереотипов».

Роль личности, как сказал Ализаде, всегда играла огромную роль в международных отношениях и дипломатии, в частности: «Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева связывают теплые дружественные и партнерские отношения! Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международном дискуссионном форуме в «Валдае» и на Саммите Глав-государств СНГ только подкрепляют это утверждение».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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