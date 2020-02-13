ЦИК аннулировал результаты выборов в округе Гусейнбалы Мираламова

Политика 13 февраля 2020 18:35 (UTC+04:00)
ЦИК аннулировал результаты выборов в округе Гусейнбалы Мираламова

БАКУ /Trend/ - Аннулированы результаты парламентских выборов в 33-м Хатаинском первом избирательном округе.

Как сообщает в четверг Trend, кандидат в депутаты из данного округа обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и попросил аннулировать итоги голосования по округу из-за правонарушений. На заседании было отмечено, что в ходе расследований были выявлены изъяны, которые могли повлиять на итоги голосования, что дает законное основание для отмены результатов. Предложение аннулировать результаты было принято по итогам голосования.

Отметим, что лидирующим кандидатом по данному округу является Гусейнбала Мираламов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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