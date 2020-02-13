Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по осуществлению Стратегии занятости
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020 -2025 годах".
Согласно распоряжению, утверждается "План мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020 -2025 годах".
Министерству труда и социальной защиты населения поручено скоординировать исполнение мероприятий, предусмотренных в Плане, утвержденном частью первой настоящего распоряжения, раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в настоящем Плане
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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