Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по осуществлению Стратегии занятости

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020 -2025 годах".

Согласно распоряжению, утверждается "План мероприятий по осуществлению Стратегии занятости в 2020 -2025 годах".

Министерству труда и социальной защиты населения поручено скоординировать исполнение мероприятий, предусмотренных в Плане, утвержденном частью первой настоящего распоряжения, раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в настоящем Плане

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.