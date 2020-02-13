ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения по ряду избирательных округов

Политика 13 февраля 2020 18:41 (UTC+04:00)
ЦИК Азербайджана рассмотрел обращения по ряду избирательных округов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана на сегодняшнем заседании рассмотрела обращения по ряду избирательных округов.

Как сообщает в четверг Trend, были рассмотрены обращения по 10-му Бинагадинскому третьему, по 14-му Хазарскому, 15-му Ясамальскому первому, 28-му Сабунчинскому третьему, 42-му Сумгайытскому второму, 45-му Абшеронскому, 50-му Абшерон-Гобустанскому, 60-му Сальян-Нефтачлинскому, 67-му Джалилабадскому, 72-му Ярдымлы-Массалинскому, 79-му Имишлинскому, 91-му Уджарскому, 95-му Тертерскому, 109-му Балакенскому и 125-му Зангилан-Губадлинскому избирательным округам.

После обсуждений было принято решение передать обращения окружным избирательным комиссиям на рассмотрение с последующей передачей результатов в ЦИК.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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