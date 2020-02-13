Председатель парламента Молдовы поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Парламента Молдовы Зинаида Гречаный в четверг направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы правящей партии "Ени Азербайджан" на парламентских выборах.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Парламента Республики Молдова и от меня лично примите искренние поздравления в связи с заслуженной победой на досрочных парламентских выборах возглавляемой Вами правящей партии «Новый Азербайджан», которая получила большинство мандатов в новом Парламенте Азербайджанской Республики.

С удовлетворением хочу отметить дружественный характер отношений между нашими странами. Выражаю надежду на то, что новый Парламент Азербайджанской Республики продолжит совместную и плодотворную работу с Парламентом Республики Молдова.

Уверена, что дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также расширение конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах будут отвечать коренным интересам наших народов.

Передавая пожелания крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности, а также прочного мира и прогресса всему азербайджанскому народу, прошу Вас принять, уважаемый господин Президент, заверения в моем высоком почтении", - говорится в поздравительном письме.