Информация о 90% правонарушений в день выборов - зафиксирована в соцсетях - ЦИК

БАКУ /Trend/ - Информация о 90 процентах правонарушений в день выборов зафиксирована в видеороликах, опубликованных в социальных сетях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что люди, снявшие такие правонарушения, как правило, размещают эти видео в социальных сетях.

"Это крайне позитивная тенденция. Мы благодарны блогерам, которые именно таким путем реагируют на правонарушениях на избирательных участках", - сказал Мазахир Панахов.

Он отметил, что наблюдатель имеет право только наблюдать за выборами, и в случае, если будет допущено правонарушение, отметить это и сообщить председателю участковой избирательной комиссии.

"Наблюдатель не имеет права указывать комиссии. На многих участках сами наблюдатели допускали правонарушения, вплоть до присутствия в их деяниях состава преступления", - добавил Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)