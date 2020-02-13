Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании, организованном 13 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная Поддержка" в Афганистане.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов миссии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)