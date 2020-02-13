Сиявуш Новрузов посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов по случаю очередной победы на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в стране девятого февраля 2020 года, сегодня в Аллее почетного захоронения посетив могилу создателя партии, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил к его памятнику венок.

Как сообщает в четверг Trend, после посещения заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов сказал:

"В целом, не только я, но весь азербайджанский народ благодарен общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Естественно, что мы посещаем Аллею почетного захоронения и изъявляем великому лидеру свою признательность. Я в очередной раз были избран в депутаты из Нахчыванской Автономной Республики. Основная цель моего посещения - получить благословение общенационального лидера, и затем заняться своей деятельностью. На протяжении всей моей жизни и деятельности Гейдар Алиев всегда играл в них исключительную роль. Естественно, и далее будет продолжена политика великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева. Избиратели проголосовали за нас во имя пути, политики Гейдара Алиева. Я получил голоса, благодаря общенациональному лидеру. Поэтому для меня было бы неприемлемо не посетить могилу Гейдара Алиева. Приступая к каждому своему благому начинанию, я прихожу в Аллею почетного захоронения за благословением великого лидера".