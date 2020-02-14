Парламентские выборы запомнились, как важное событие в истории демократического Азербайджана — Хикмет Бабаоглу

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане запомнились, как важное событие в национальной истории демократии. Для проведения выборов в демократических условиях были приняты все правовые и политические меры.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу. По его словам, парламентские выборы вновь показали, что верховный законодательный орган будет сформированы из кандидатов, которым доверяет именно народ, а также, он станет центром общественных обсуждений в соответствии с духом осуществляемых в стране реформ.

"Парламентские выборы девятого февраля запомнились рядом важных аспектов. Это большое количество кандидатов в выборах, в том числе женщин и молодых людей, а также 19 политических партий. Это следует охарактеризовать как показатель участия в выборах всех слоев общества. Данный факт также является проявлением борьбы и конкуренции в прозрачных условиях - одного из основных атрибутов демократии", - сказал Бабаоглу.

Он сообщил, что помимо этого, одним из важных вопросов стало обеспечение права на свободное собрание, в результате чего в рамках предвыборной агиткампании каждый кандидат мог встретиться со своими избирателями. В итоге многочисленные международные и местные наблюдательные миссии не зафиксировали какие-либо факты, которые могли бы поставить под сомнение выборы и их результаты.

"Считаю, что это начало качественно новой эпохи в истории национальной демократии. Естественно, следует отметить, что ни в каком обществе идеальные выборы провести невозможно. Наблюдались и единичные инциденты, которые никоим образом не могли повлиять на итоги голосования. В связи с этими фактами будут приняты надлежащие меры в соответствии с законодательством. Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления, если есть какие-нибудь правонарушения, то обязательно должны быть приняты соответствующие меры", - подчеркнул Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем отчете упомянул ряд процедурных изъянов, однако организация не выразила мнения, позволяющие поставить под сомнение легитимность результатов выборов.

"Заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на самом деле документ, который признает, что выборы в Азербайджане были проведены в демократичных, свободных и прозрачных условиях. Помимо этого, отчеты наблюдательных миссий, которые прибыли из многих, в том числе соседних стран, также были крайне позитивны. Естественно, Азербайджан и на последующем этапе нацелен на сотрудничество в сфере демократии с международными организациями, и в том числе с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - подытожил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )