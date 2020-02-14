Али Ахмедов: Парламентские выборы серьезно потрясли радикальную оппозицию

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы, проведенные в Азербайджане 9 февраля, серьезно потрясли радикальную оппозицию, сказал в пятницу Trend вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Ахмедов напомнил, что партии радикальной оппозиции отказались участвовать в выборах, попытавшись охарактеризовать это как бойкот: "Но в реальности они и сами понимают, что в азербайджанском обществе не имеют никакой поддержки, и естественно, участие в выборах не даст реального результата. Поэтому радикалы не смогли выбрать иной путь, кроме как дискредитировать выборы в Азербайджане. Это уже стало их традицией, потому что они пытаются найти любой предлог для провокации населения Азербайджана и создания ложного мнения у международного сообщества о стране. Это коснулось и парламентских выборов. Радикальная оппозиция пытается создать видимость серьезного протеста против результатов выборов, подстрекая малые группы людей на улицах. Но часть представителей международных организаций, находящихся еще в Азербайджане, видят реальное положение вещей: довольство граждан результатами выборов и в целом ситуацией в стране".

Вице-премьер подчеркнул, что провокационные шаги незначительной оппозиционной группы не могут изменить официального положительного заключения международных организаций по выборам, проведенным в Азербайджане: "Естественно, что 5-10 человек не могут ставить под сомнение волеизъявление 10 миллионов азербайджанских граждан. Эти выборы в очередной раз нанесли сильный удар по радикальной оппозиции в Азербайджане. Общество показало, что в политической и социальной жизни Азербайджана нет места радикализму. Общество помнит, что именно "политика" радикальной оппозиции, находящейся когда-то у власти, ввергла страну в кризис. Сегодня их надежда на поддержку азербайджанцев - лишь бессмысленная иллюзия. Общество открыто признает, что граждане Азербайджана довольны действующей властью и политикой Президента Ильхама Алиева. Граждане верят в дальнейшее успешное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, что отразилось и на выборах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).