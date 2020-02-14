В минобороны Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Евросоюза

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении и на государственной границе, заместитель министра обороны вновь напомнил, что Армения оккупирует 20 процентов территорий Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса на переговорах по урегулированию конфликта.

В свою очередь Клаар отметил важность скорейшего конфликта мирным путем для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.