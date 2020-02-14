Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генсеком ШОС (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 февраля встретился в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя генерального секретаря, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Доброе утро, рад видеть вас.

Генеральный секретарь Владимир Норов: Доброе утро. Я еще раз хочу выразить Вам признательность за то, что, несмотря на тесный график, Вы нашли возможность встретиться.

Президент Ильхам Алиев: Рад вас видеть. Мне сказали о встрече. Всегда рады встречаться, тем более, что Азербайджан имеет уже статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Присоединение в качестве партнера по диалогу к организации тоже свидетельствует о том значении, которое мы придаем сотрудничеству. Со всеми странами-членами Шанхайской организации сотрудничества у нас хорошие, близкие, добрососедские отношения. Мы вместе реализуем в двустороннем, иногда в трехстороннем формате многие важные проекты, связанные со сферой транспорта, энергетики, инфраструктурные проекты.

Генеральный секретарь Владимир Норов: Могу сказать, Ильхам Гейдарович, что в пример даже странам-наблюдателям сегодня Азербайджан - один из самых активных партнеров по диалогу. Отмечу, что Ваша инициатива, инициатива Азербайджана по проведению 21 апреля конференции стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросу развития транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад как основы для взаимосвязанности и совместного развития очень своевременная и важная. Уже большинство стран-членов поддерживают эту инициатвиу. Думаю, что эта конференция станет важной площадкой для обсуждения вопросов налаживания тесных контактов и сотрудничества между соответствующими ведомствами в области транспорта.

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На встрече была особо отмечена роль Азербайджана в статусе партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Было подчеркнуто, что в этом году в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Шанхайской организацией сотрудничества будет проведена конференция, посвященная транспортным вопросам.

В ходе беседы было высоко оценено приглашение, направленное Шанхайской организации сотрудничества для участия в проведенных в Азербайджане выборах в качестве наблюдателя, и доведено до внимания, что организация приняла участие в этих выборах с большой делегацией, выборы были свободными, справедливыми, демократическими. Кроме того, было отмечено, что в Азербайджане проводятся масштабные реформы.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества, у него хорошие отношения со всеми странами-членами организации.