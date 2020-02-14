Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля начался визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев встретился сегодня с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии, главным исполнительным секретарем "Veridos GmbH" Андреасом Решмайером.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Михаэль Хармс: Господин Президент, для нас большая честь встретиться с Вами здесь – на Мюнхенской конференции по безопасности. Я участвовал в работе конференции последние пять-шесть лет, и каждый раз Ваши выступления, взгляды производили на меня очень положительное впечатление.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

Михаэль Хармс: То есть, наряду с двусторонними отношениями, я также имею в виду Ваши взгляды, связанные с региональным и международным порядком. Мы очень высоко оцениваем Вашу встречу с представителями нашей ассоциации. Господин Решмайер является представителем нашей ассоциации по странам Южного Кавказа, я – ее генеральным исполнительным директором.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо за добрые слова. Для меня участие в конференции тоже имеет важное значение. С этой целью я уже несколько лет совершаю визит в Мюнхен. Это всегда хорошая возможность выступить перед аудиторией. Потому что ситуация в мире, в нашем регионе меняется. Сейчас в Азербайджане мы вступаем в новый этап развития. Поэтому обсуждение этих важных вопросов очень важно. В частности, очень значим двусторонний формат моего визита. Есть многочисленные встречи. Помню, в большинстве случаев некоторые первоначальные обмены мнениями приводили к ряду очень ощутимых результатов. В результате состоявшихся здесь контактов были подписаны многочисленные торговые соглашения. Также необходимая региональная безопасность, региональное сотрудничество, энергетическая политика представляют более важное значение для мира. Я тоже очень рад видеть вас. Как вы знаете, у нас очень тесное сотрудничество с немецкими компаниями. Они долгие годы осуществляют деятельность в Азербайджане и реализовали различные очень важные для нашей страны проекты в области инфраструктуры, производства энергии и строительства. Думаю, что в предстоящие годы будет еще больше возможностей, так как возможности Азербайджана, который обладает большим потенциалом, растут.

Михаэль Хармс: Мы знаем, что Вы представили стратегию диверсификации экономики. Я имею в виду силу Азербайджана, и мы наблюдаем это в двусторонней торговле, в особенности, в нефтегазовой сфере. Это имеет очень большое значение. Думаю, что это является преимуществом, обеспечивающим конкурентоспособность Вашей страны, в том числе проводимая вами работа в области инфраструктуры. К примеру, я посетил Бакинский порт. Это проект, производящий очень глубокое впечатление. Несколько недель назад на выставке «Зеленая неделя» мы провели встречу с вашим министром сельского хозяйства. Это также вызывает большой интерес. Дигитализация – главное направление деятельности компании Giesecke+Devrient. Вы также присоединились к инициативе «Один пояс, один путь» и находитесь на перекрестке Шелкового пути.

Президент Ильхам Алиев: Да, верно.

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На встрече была предоставлена информация о работе по развитию и диверсификации ненефтяного сектора экономики в Азербайджане. Было отмечено значение дигитализации экономики и создания в Баку регионального центра по четвертой промышленной революции на основе договора, достигнутого между Давосским форумом и Азербайджаном.

В ходе беседы говорилось о плане развития регионов Азербайджана на 2020-2024 годы, работе, проводимой в нашей стране по развитию промышленности, была подчеркнута важность более активного участия немецких компаний в этом процессе.

Кроме того, было доведено до внимания наличие в нашей стране привлекательной инвестиционной среды для иностранных инвесторов. В то же время говорилось о главной роли Азербайджана в транспортных коридорах Север-Запад, Север-Юг и Восток-Запад, было отмечено, что Азербайджан превратил потенциал своего географического положения в возможности.

На встрече была подчеркнута необходимость проведения бизнес-форумов с участием бизнес-кругов Азербайджана и Германии. Была отмечена важность сотрудничества с Германией в области профессионального образования в Азербайджане.