В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Наримана Нариманова
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении мероприятий в связи со 150-летним юбилеем Наримана Нариманова.
В апреле 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.
Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана совместно с министерством образования и Национальной академии наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 150-летним юбилеем выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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