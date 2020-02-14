Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече глава государства отметил важность освобождения азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых Арменией в заложниках, активизации усилий в этом направлении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта обмена всех заключенных и заложников на гуманитарной основе по принципу «всех на всех».