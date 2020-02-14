Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 14 февраля встретилась с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

На встрече, прошедшей в Детской онкологической клинике при Национальном центре онкологии (НЦО), Лейла Алиева поинтересовалась здоровьем детей и ходом их лечения.

Детям, получающим лечение в Детской онкологической клинике НЦО, были переданы подарки.

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