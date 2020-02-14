В Мюнхене состоялась встреча Президентов Азербайджана и Казахстана (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства , приветствуя Президента Казахстана, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень рад нашей новой встрече, Касым-Жомарт Кемелевич. Хорошая возможность здесь повидаться, еще раз пройтись по повестке дня наших отношений. Складывается все очень успешно. У нас много совместных проектов, они активно реализуются. Поэтому мы рассчитываем, что и 2020 год будет также успешным для отношений между нашими странами. Мы очень рассчитываем наращивать товарооборот. Думаю, что хорошая возможность есть в транспортной сфере, энергетической, сфере туризма. Наши граждане активно посещают друг друга. Это также создает очень хорошие перспективы для развития этой отрасли в наших странах.

Конечно, важнейшим событием последнего времени было подписание Конвенции по определению юридического статуса Каспийского моря, которая ратифицирована нами. Верю, что будущее сотрудничество на Каспии будет приносить еще больше дивидендов всем прикаспийским странами.

Также хотел бы отметить активное взаимодействие в коммуникационной сфере. В прошлом году было заложено строительство кабеля через Каспий. Это проект, который еще больше объединяет наши страны. Так что мы идем по пути поступательного развития двусторонних отношений. Уверен, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут укрепляться и в будущем.

Президент Касым-Жомарт Токаев сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, я рад Вас видеть здесь, в Мюнхене. Не так давно мы встречались в Сочи. У нас была очень хорошая встреча. Затем мы встречались в Ашгабаде на Саммите СНГ. Что касается сотрудничества между нашими государствами, то, действительно, пройден очень большой путь. Буквально с нуля начинали и сейчас пришли к очень высокому уровню развития взаимоотношений практически во всех сферах. Основу этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Абишевич Назарбаев и Гейдар Алиевич Алиев. Я сам, будучи министром иностранных дел, каким-то образом участвовал в строительстве этого сотрудничества. Нам есть чем гордиться. Казахстан, безусловно, ценит и дорожит сотрудничеством с Азербайджаном. Вы правильно отметили, что у нас есть области, которые носят стратегический характер, будь это транспорт, коммуникации, торговля. Мы по сути дела являемся соседними государствами через Каспийское море. Тем более, соответствующая Конвенция о статусе Каспийского моря была подписана в городе Актау. Это кладет начало масштабному сотрудничеству на Каспии и, конечно же, это сотрудничество является стратегическим по своему существу. И пользуясь возможностью, мы сейчас посмотрели график визитов, в том числе и Ваших визитов в Казахстан, и визитов нашего первого Президента в Баку. Считаю необходимым пригласить Вас посетить нашу страну в любое подходящее для Вас время. У нас действительно есть многие вопросы, которые необходимо обсудить, необходимо решить, поскольку жизнь не стоит на месте, несмотря на высокий уровень взаимоотношений между нашими странами, появляются новые рубежи, которые совместными усилиями нам нужно преодолевать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое. Спасибо за приглашение. С удовольствием воспользуюсь. Со своей стороны также хотел бы пригласить Вас совершить официальный визит.

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В ходе беседы Президент Казахстана поздравил главу нашего государства с успешным проведением в стране парламентских выборов и победой партии "Ени Азербайджан".

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.